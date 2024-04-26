Романтичні сукні і стильні костюми: Андре Тан презентував нову лімітовану колекцію

Андре Тан презентував лімітовану капсульну колекцію "Blooms" ("Цвітіння"). На її створення дизайнера надихнули теплі ностальгічні спогади та краса українських жінок і квітів.

"Наша психіка – дивовижна річ. Останнім часом мені під ракетними атаками думалось не про близьку загрозу смерті. Мій мозок почав діставати теплі спогади про перше кохання, дуже наївне, прекрасне, цнотливе. Така собі шкільна любов, про яку свого часу співав ще Скрябін. Ці епізоди та відчуття наклалися на спостереження за цвітінням квітів – і за тим, як одягаються наші прекрасні українські жінки. І в результаті натхнення трансформувалося у нову колекцію. Це таке поєднання особливого весняно-літнього стану, коли душа розквітає і хочеться жити, навіть попри все горе, перепони та негаразди", – поділився дизайнер.

До капсули увійшли романтичні сукні, стильні комбінезони, жакети, штани і тренчі. Кожна річ має своє ім’я: "камелія", "пристрасть", "квітка айстри", "літній дощ,", "перший поцілунок" та інші.

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