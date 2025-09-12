Розкішні сукні та ефектні кейпи і накидки: бренд MINT презентував нову колекцію на UFW

Реклама

Український бренд MINT у межах Ukrainian Fashion Week презентував колекцію SS26 «Шепіт Сходу» (Whispers of the East).

Колекція відкриває красу східних легенд крізь призму сучасної жіночності. У ній поєдналися ніжність та сила, спокій і спокуса, а тиша перетворюється на мову, яка звучить глибше за будь-які слова.

У лінійці представлені сукні, що нагадують потік розплавленого золота, кейпи із завісами-символами таємниць, легкі блузи й накидки, прозорі, наче подих вітру.

Реклама

Кольорова палітра відтворює образи ночі та світанку: насичений чорний, глибокий темно-синій, пристрасний червоний і ніжний м’ятний, що освіжає, наче подих прохолоди серед гарячих пісків.

Декор і тканини відіграють ключову роль: золотиста вишивка, масивні прикраси й багатошаровість створюють гармонію сили й витонченості. Натуральний шовк, сатин, шифон та органза додають рухливості та світлової гри, немов кожен образ розповідає власну історію.

Ця колекція створена для жінки, яка не потребує демонстративності — її впевненість і краса відчуваються без слів.