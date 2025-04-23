Рукав "бараняча нога": що це за модна деталь одягу і чому так кумедно називається

Аліна Байкова у сукні з рукавами "бараняча нога" / © Associated Press

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Ці дивовижні та кумедні рукави, які називають рукавами «бараняча нога» стали частиною моди дуже давно. Іноді також можна почути, що їх називають рукавами «жиго», що насправді дослівно з французької так і перекладається «бараняча нога». Свою назву отримали через зовнішній вигляд — вони нагадують задню ногу баранця — зверху дуже широкі і звужуються донизу.

Сукня, Америка, між 1832-1835 роками / © Getty Images

Вважається, що такі рукави з’явилися у моді у 1820-х роках і стали популярними приблизно між 1825 та 1833 роками. Цей стиль перебував під впливом романтичної епохи, яка робила акцент на ідеалізованій красі та емоціях.

Однак деякі варіації цього стилю можна побачити і раніше, наприклад, на портретах королеви Великої Британії Єлизавети I та інших багатих особистостей Європи, тобто свій початок ця мода бере в 16 столітті. Носили тоді такий стиль одягу обидві статі — жінки та чоловіки. У тих та інших рукави були прикрашені вишивкою та камінням.

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Королева Єлизавета I / © Getty Images

Коли королева Вікторія зійшла престол в 1837 року, пишні рукави повністю зникли на користь стриманішого стилю. Тенденція повернулася у 1890-х роках. Рукави стали дуже великими і для того, щоб вони тримали потрібну форму, під ними робили спеціальні підкладки або тримачі з китових вусів.

Також те, що в подібному одязі використовувалося багато дорогої тканини, було вихвалянням, оскільки люди таким чином наочно показували, що у них багато грошей і вони йдуть у ногу з часом, слідують трендам.

Місіс Елізабет Кемерон, між 1890 і 1910 роками / © Getty Images

Жінки ж у час, коли були в моді корсети, такими рукавами акцентували увагу на своїй талії, адже коли плечі були дуже широкими, а спідниця пишною, то затягнута талія здавалася особливо витонченою.

Звичайно ж, як і багато подібних модних речей, рукави «бараняча нога» висміювалися в карикатурах.

Карикатура на жіночу моду. Дівчина з тонкою талією носить величезний капелюх і рукави «бараняча нога» / © Getty Images

Цей стиль часто можна було побачити як у повсякденному одязі, так і у вечірніх сукнях, але до 1893 рукав почав «здуватися», і до 1897 стиль пішов на спад.

Жіноча сукня, близько 1897 року / © Getty Images

Але попри те, що масового божевілля на цьому стилі рукавів більше немає, вони продовжують з’являтися і в сучасній моді. Сьогодні рукави «бараняча нога» можна часто побачити на подіумах у різних брендів та на зірках. Отже, такі рукави — яскраві представники циклічної моди.

Німецька топмодель Надя Аверманн на подіумі під час показу Chanel / © Associated Press

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Сара Мішель Геллар / © Associated Press

Гвен Стефані / © Getty Images

Аліна Байкова / © Getty Images