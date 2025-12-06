Рукавички чи рукавиці: чому ваші руки мерзнуть взимку та як цьому зарадити

Рукавички / © Getty Images

Реклама

Американське видання The Washington Post розповіло про одне з найцікавіших досліджень про те, як реально працює зимовий захист рук і що обрати, щоб відчувати тепло та комфорт, навіть у найлютіші морози.

Рукавички чи рукавиці

Так-так, ті самі пухнасті та трішки дитячі на вигляд рукавиці (обʼєднанні пальці), саме вони тримають тепло найкраще — і це не модна примха.

У 2016 році лікар-експериментатор з Університету Аризони, який зимував в Антарктиді, так, звучить як початок пригодницького роману, вирішив на собі протестувати понад 20 типів захисту рук: рукавички, рукавиці, підкладки, устілки з підігрівом, хімічні грілки. Він прикріпив температурний датчик до мізинця та тричі проходив 0,8 км за середньої температури — 23°C і змінював лише «одяг» на руках. У результаті:

Реклама

Рукавиці — абсолютні чемпіони зберігання тепла.

Рукавиці з підкладкою — ще краще.

Рукавиці та рукавички з підігрівом — чудово працюють.

Рукавички, навіть із хімічними грілками, — програють.

А грілки всередині, до того ж зменшували тепло та створюють повітряний «провал» біля зап’ястя.

Чому рукавиці — краще

Тому що пальці гріють одне одного — буквально. У рукавичках кожен палець окремо контактує з холодним повітрям, тож тепло розсіюється. У рукавицях же створюється «мікроклімат», де все тепло — ваше тепло — залишається поруч з вами. Тож правило №1: рукавиці та легка внутрішня підкладка — це ідеальний зимовий комплект.

Теплі руки — не лише комфорт, а й функціональність

Наші пальці починають втрачати спритність уже за температури шкіри нижче 20°C. А за 12°C робити щось руками стає майже неможливо, тому «холодні та незграбні пальці» це не вигадки, а фізіологія.

Тож якщо ви не займаєтеся взимку чимось високоточним, як от ремонтом, технічними роботами чи скелелазінням, рукавиці кращі за будь-які рукавички з сенсорними вставками. Селфі почекає до приміщення.

Міф або реальність: без шапки тепло виходить через голову

Ні, це неправда. Відомий армійський міф про «втрату 40–45% тепла через голову» давно спростований. Канадські дослідники провели з учасниками експеримент у воді з температурою 17°C і змінювали лише те, чи занурена голова. Різниця у тепловтраті склала всього 10%. Тож формула проста:

Реклама

чим більша частина тіла незакрита — тим більше тепла ви втрачаєте

шапка потрібна, особливо дітям, адже їхня голова — велика частина площі тіла

але не менш важливо — куртка, шарф, рукавиці та хороше взуття

Небезпечний холод

Легке обмороження

шкіра дуже холодна

легке оніміння

без льоду в тканинах

Допомога:

зайти у тепло

зігрівати поступово, наприклад, пальці засунути під пахви

Обмороження

за різким болем йде оніміння

шкіра може ставати сірою, жовтуватою, восковою

втрата чутливості

За підозри на обмороження треба негайно звернутися до лікарні. Якщо це неможливо:

зняти мокрий одяг

прибрати прикраси

не розтирати

не гріти біля вогню чи батареї

гріти тільки у теплій, не гарячій, воді — 37–40°C

Синдром Рейно

Це не рідкість, за холоду судини різко звужуються, пальці бліднуть або синіють. Люди з Рейно уразливіші до обмороження. Що робити:

мінімізувати перебування на холоді

носити рукавиці та якісні підкладки

у деяких випадках лікар може призначити судинорозширювальні препарати

Отже, можемо виділити правила теплих рук:

Реклама

Обирайте рукавиці, а не рукавички. Додавайте внутрішню тонку підкладку для максимуму тепла. Уникайте хімічних грілок, які створюють «провали» тепла. Не намагайтеся бути продуктивними у мороз.

Холод — це не привід страждати. Це привід оновити зимовий гардероб так, щоб він працював на вас. А рукавиці — нова чи добре забута стара зірка цього сезону.