Рвані джинси повернулися у моду: зумери шоковані, а міленіали дістають улюблену пару / © Credits

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У моди дивовижна пам’ять, вона легко повертає тренди, які ще вчора здавалися безнадійно застарілими. Цього разу настала черга рваного джинсу. На показі Dior Cruise 2027 Джонатан Андерсон показав на подіумі джинси з потертостями та дірками, поєднав їх із бездоганними жакетами, об’ємними сорочками та фланеллю. Схожий хитрик з’явився і в колекціях Coach, Brandon Maxwell, Area та Acne Studios, про це розповіло видання PureWow.

Рвані джинси довго були модними

У кожного покоління є своя знакова модель джинсових штанів. Бумери мали кльош, покоління X — кислотний денім, зумери полюбили ультраширокі силуети, а от міленіалам дісталися джинси з дірками.

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Пік їхньої популярності припав на 2010-ті. Тоді практично будь-яка модель могла бути навмисно потертою, дірки з’являлися на колінах і стегнах, краї залишалися необробленими, а ефект «я щойно з рок-концерту» вважався максимально модним.

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Такі джинси носили Кейт Мосс та сестри Олсен, а у повсякденних образах їх поєднували з косухами, сорочками з деніму, топами з баскою та легендарними нескінченними шарфами.

Однак потім інтернет виніс свій вирок: «модний крінж». Для зумерів характерні дірки на колінах раптом стали не стильним зитриком, а своєрідним маркером віку. Рвані джинси почали асоціювати з шафою, яку давно не оновлювали.

Час змін

Повернення відбулося, проте не зовсім у тому вигляді, до якого звикли міленіали. Дизайнери відмовляються від надмірно порваних скінні та роблять ставку на прямі моделі, бойфренди та широкі джинси.

Дірки теж стали стриманішими, менше демонстративного «розриву», більше природних потертостей, ніби джинси справді носили роками. І це робить тренд значно легшим для сучасного гардероба.

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Головний можний урок полягає у тому, що «крінж», «дивне» чи «застаріле» — поняття тимчасове. Те, що вчора хотілося заховати якомога далі у шафу чи винести на смітник, завтра може опинитися у новій колекції. Так уже було з балетками, желейними босоніжками та капрі. Тож якщо у вас досі лежить та сама пара улюблених рваних джинсів, не поспішайте її викидати. Рваний денім офіційно отримав другий шанс.

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