Рюші, декоративні квіти і вирізи у весняній колекції українського бренду

Колекція бренду складається з елегантних, яскравих і трендових речей.
Український бренд Marsego представив першу частину своєї весняної колекції. До неї увійшли речі з трендовими акцентами, які ще не один сезон будуть актуальними: вирізи на сукнях і топах, а також декоративні квіти і рюші.
Лінійка складається із джинсових курток і бомберів, які можна поєднати із вкороченими топами, сукнями чи сорочками, прикрашеними квітами.
Для вечірніх прогулянок містом підійде трикотажний костюм із широкими штанями і кардиганом. А для побачень чи якихось заходів чудовим вибором будуть елегантні жакети, сорочки, спідниці і класичні штани.
У колекції також представлені шатни-карго і кепки з логотипом бренду у різних кольорах.
Кольорова гама лінійки: блакитний, рожевий, ніжно-зелений, сріблястий і білий.
Спеціально для цієї колекції у колаборації із благодійним фондом Guzema Foundation створили текстильні брошки-півоній. Їх можна носити як чокер на шиї або як пояс на джинсах чи штанях. Всі кошти, отримані з продажу брошок, підуть на благодійність.
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