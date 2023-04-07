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Рюші, декоративні квіти і вирізи у весняній колекції українського бренду

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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103
Час на прочитання
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Рюші, декоративні квіти і вирізи у весняній колекції українського бренду

Колекція бренду складається з елегантних, яскравих і трендових речей.

Український бренд Marsego представив першу частину своєї весняної колекції. До неї увійшли речі з трендовими акцентами, які ще не один сезон будуть актуальними: вирізи на сукнях і топах, а також декоративні квіти і рюші.

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Лінійка складається із джинсових курток і бомберів, які можна поєднати із вкороченими топами, сукнями чи сорочками, прикрашеними квітами.

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Для вечірніх прогулянок містом підійде трикотажний костюм із широкими штанями і кардиганом. А для побачень чи якихось заходів чудовим вибором будуть елегантні жакети, сорочки, спідниці і класичні штани.

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У колекції також представлені шатни-карго і кепки з логотипом бренду у різних кольорах.

Кольорова гама лінійки: блакитний, рожевий, ніжно-зелений, сріблястий і білий. 

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Спеціально для цієї колекції у колаборації із благодійним фондом Guzema Foundation створили текстильні брошки-півоній. Їх можна носити як чокер на шиї або як пояс на джинсах чи штанях. Всі кошти, отримані з продажу брошок, підуть на благодійність.

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Дата публікації
Перегляди
103
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