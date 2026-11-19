Реклама

Український бренд GEPUR представив вечірню колекцію DIVAS SHINE, створену для різдвяних і новорічних святкувань, тематичних вечірок і світських виходів.

Основою лінійки стали сукні й корсети, які підкреслюють талію. Їх доповнили кейпами, кімоно, боді, спідницями, рукавичками та сумками, з яких можна скласти завершений вечірній образ.

Реклама

Команда переосмислила впізнавані лекала бренду й розробила нові моделі з виразними пропорціями. Приталені силуети та об’ємні лінії стегон підкреслили прихованими моделювальними конструкціями.

Реклама

За словами дизайнера бренду, силует для них завжди був основою вечірнього образу: виразна талія, скульптурні стегна, точні пропорції. У новій капсулі вони зробили ці лінії ще виразнішими завдяки прихованим моделювальним конструкціям.

У палітрі колекції поєднали червоний, вишневий і чорний кольори, а також темно-синій зі сріблом і чорний із золотом. Щільний сатин сусідить із прозорою сіткою, а для оздоблення використали лелітки, стрази, квіткову вишивку й торочку.

Особливе місце в лінійці посів корсет CATHERINE. На його створення надихнув образ засновниці бренду Каті Садовської на GEPUR GALA SHOW 2025.

Новини партнерів