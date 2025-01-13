Що буде в моді 2025 року: Андре Тан назвав три неочікуваних тренди

Дизайнер зазначив, що це його улюблені тренди, а пасуватимуть речі у такому стилі кожній жінці.

Мереживні елементи. 2025 року мереживо буде просто скрізь: колготки, топи, рукавички, взуття, шкарпетки і на будь-чому іншому. Це неймовірно жіночно і сексуально. Обов’язково додавайте мереживні акценти у свій гардероб, бо вони зроблять образ дуже витонченим.

Бохостиль. Він увірвався у моду ще минулого року. Бохошик це завжди натуральні тканини, вільні об’ємні силуети, багатошаровість, безліч деталей: торочка, мереживо, вишивка, рюші. Все має бути яскравим - кольори, принти. А от що стосується аксесуарів, то це капелюшки, хустки, пов’язки та весела біжутерія.

Торочка. Це основний елемент бохо-шику і універсальна деталь, яка ідеально вписується у гардероб кожної жінки.

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