Що буде в моді 2025 року: Андре Тан назвав три головні тренди

"Не встигли озирнутися, як вже час оновлювати гардероб? Або, можливо, просто гарненько покопирсатися в ньому, щоб знайти трендові речі, адже, як ми знаємо, мода циклічна", - каже дизайнер.

Він назвав три цікавих модных тренда, які точно є у вашій шафі і 2025 рік - чудовий час, щоб їх дістати.

1. Оверсайз відходить. На зміну йому приходять приталені красиві силуети. Тепер є чудова можливість підкреслити свої прекрасні форми та посилити енергетику жіночими лініями.

2. Монохром поступається місцем яскравим елементам і деталям. Так-так, тепер доведеться продумувати образи та акценти. Але якщо не хочеться ускладнювати, зверніть увагу на речі з цікавенькими деталями: бантики, ґудзики чи акцентні принти.

3. Головний колір 2025 року, завдяки інституту Pantone, це коричневий під назвою Mocha Mousse. Він шикарний, стильний і класний.

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