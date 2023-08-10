Що можна зробити зі старої весільної сукні

Щоб не збирати пил у шафі, багато сімей наважуються на перероблення старих вбрань.
У багатьох сім'ях зберігаються весільні сукні, в яких виходили заміж мами, сестри та бабусі. Деякі з цих вбрань, звичайно, мають позачасовий дизайн, але є й ті, які зараз уже не актуальні та застарілі.
Щоб звільнити місце у шафі, деякі жінки наважуються кардинально переробити свої весільні вбрання та використати повторно, наприклад, у вигляді невеликого халату чи пеньюару.
Особливо часто в пеньюари та короткі халати переробляють застарілі сукні молоді нареченої та одягають їх у день весілля на фотосесію.
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Також із обрізків роблять сувеніри для гостей. Найчастіше це хустки та невеликі серця з мереживом. Для наречених роблять краватки-метелики, а для жінок — клатчі, сумки, пов'язки, гумки та підв'язки на ногу.
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Також популярні речі, які часто роблять із шовкових весільних суконь – дитячі сукні для хрещення, чепчики та шкарпетки.
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