Що можна зробити зі старої весільної сукні

Щоб не збирати пил у шафі, багато сімей наважуються на перероблення старих вбрань.

У багатьох сім'ях зберігаються весільні сукні, в яких виходили заміж мами, сестри та бабусі. Деякі з цих вбрань, звичайно, мають позачасовий дизайн, але є й ті, які зараз уже не актуальні та застарілі.

Щоб звільнити місце у шафі, деякі жінки наважуються кардинально переробити свої весільні вбрання та використати повторно, наприклад, у вигляді невеликого халату чи пеньюару.

Особливо часто в пеньюари та короткі халати переробляють застарілі сукні молоді нареченої та одягають їх у день весілля на фотосесію.

Також із обрізків роблять сувеніри для гостей. Найчастіше це хустки та невеликі серця з мереживом. Для наречених роблять краватки-метелики, а для жінок — клатчі, сумки, пов'язки, гумки та підв'язки на ногу.

Також популярні речі, які часто роблять із шовкових весільних суконь – дитячі сукні для хрещення, чепчики та шкарпетки.

Читайте також: