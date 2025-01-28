Що не можна одягати 2025 року: Андре Тан назвав головні антитренди

Дизайнер каже, що настав час попрощатися з деякими модними трендами, а також назвав речі, на які варто звернути увагу.

HEOH

2025 року неонові відтінки офіційно втратили актуальність, поступившись місцем стриманим і натуральним кольорам: бежевому, оливковому, пастельним та приглушеним темним тонам. Неон зберігає позиції лише в аксесуарах, де яскраві акценти додають динаміки, зберігаючи баланс образу.

ТРАКТОРНА ПІДОШВА

Популярна раніше рельєфна підошва, яка додавала практичності, тепер сприймається як перевантажений елемент, що порушує гармонійність образу. Рекомендую звернути увагу на моделі з витонченим силуетом і мінімалістичною підошвою, які додають образу елегантності та універсальності.

ШАПКИ-БІНІ З ПОМПОНАМИ

Милі шапки з помпонами поступово виходять з модних тенденцій. У тренді — лаконічні моделі зі щільної вовни або кашеміру, які додають образу стриманості та сучасного шарму. Замість "іграшкових" деталей краще зробити акцент на цікавій фактурі тканини або оригінальному плетінні.

МІКРОСУМКИ

Крихітні сумочки, в які не вміщається навіть телефон, втрачають популярність. 2025 року їх замінять місткі та функціональні моделі.

НАДМІРНО ОБ'ЄМНІ ПУХОВИКИ

Раніше модні "оверсайз" пуховики, що нагадували кокони або хмари, поступово відходять на другий план. Цієї зими увага зосереджена на більш структурованих і акуратних моделях, які не приховують фігуру, a вигідно її підкреслюють. Актуальними стануть утеплені пальта з поясом або пуховики середньої довжини з чіткими лініями.

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