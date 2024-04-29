Що не можна одягати на Великдень: поради від Андре Тана

Дизайнер поділився порадами щодо підбору луку, у якому ви ви плануєте йти до церкви святити паску.

Напередодні світлого свята Великодня Андре Тан поділився порадами, що не варто одягати цього дня.

Тож, обираючи великодній образ, дизайнер радить уникати:

Одягу темних кольорів

Чорний, коричневий, сірий – залиште ці кольори для буднів.

Занадто відкритого або обтислого одягу

Короткі спідниці, глибокі декольте, вирізи і топи на бретельках залиште для інших випадків.

Яскравих принтів

Цього дня краще обрати вбрання більш спокійних і ніжних кольорів. ‍Натуральні та пастельні тканини – те, на що потрібно звернути увагу.

Рваних елементів і дірок

Цей одяг може здатися недоречним у таке світле свято, тому краще без таких експериментів.

Занадто короткого одягу

Мініспідниці, шорти і сукні вище коліна краще залишити у шафі і віддати перевагу більш елегантним і стриманим образам.

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"Пам’ятайте: головне у цей день – це ваш душевний стан, тому обирайте одяг, в якому вам буде комфортно і радісно. Нехай ваше вбрання відображає світлі почуття цього свята", – додав Андре Тан.

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