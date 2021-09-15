Що не потрібно носити цієї осені: поради від Андре Тана

Що не потрібно носити цієї осені: поради від Андре Тана

Український дизайнер Андре Тан порекомендував, що не потрібно надягати восени 2021, і що потрібно негайно викинути. Також модельєр дав корисні поради, як не порушувати правила багатошаровості і, як правильно експериментувати зі своїм стилем.

Порушити правила багатошаровості

Я повторював і буду повторювати: перший шар у таких образах не повинен бути щільнішим другого! Інакше ваш образ вийде неохайним, буде багато зайвих складок. У цьому сезоні підіть на експеримент: під низ одягніть напівприлеглий кардиган, а зверху ー куртку, жакет або стильний плащ. Ви виграєте на контрасті фактур.

Instagram Андре Тана

Чорні колготкиーне панацея

У поєднанні чорні колготки + всі речі у гардеробі = вам не можна виходити з дому! А ось кольорові колготки і колготки з принтами ー хітяри сезону! Чорний щільний капрон з розсипом білих горошків, ромбовидна клітинка, коса смужка на мікрофібрі або просто яскрава пара — варіантів безліч.

Instagram Андре Тана

Чорний монолук — осіння депресія

Не заганяйте самі себе в апатію і осінню нудьгу... Хлюпніть фарб у повсякденність! Задумалися над покупкою чергового темного жакета? Краще придбайте шапочку яскравого тону і переверніть образ з ніг на голову!

Instagram Андре Тана

Страх експериментів

Експериментуючи, рекомендую спиратися на класичні речі простого крою. Якщо ви зробите все грамотно, предмети гардероба не будуть перебивати одне одного і вибиватися із загальної концепції луку. Тренуйте "надивленність" ー як це зробити, я розповідав у попередніх постах.

Instagram Андре Тана

Досить все заправляти!

Якщо ви думаєте, що вічно заправляючи речі там, де потрібно і де не треба, ви робите свою фігуру стрункою, то ви глибоко помиляєтеся. Нехай краще ваш модний светр сидить навипуск і вільно, тоді пропорції фігури будуть врівноважені. Завдяки правильній довжині спідниці (до середини ікри), таке поєднання особливо актуально в кежуал-образах.

Instagram Андре Тана

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