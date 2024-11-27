Що носити холодної пори року: 7 трендових варіантів верхнього одягу на сезон осінь-зима 2024-2025

Вклавши кошти в будь-яку з цих речей, ви не пошкодуєте, адже вони прослужать вам не один сезон.

Коли настає похолодання, багатьох починає хвилювати питання верхнього одягу. Підібрати зручний, стильний і насамперед теплий варіант вбрання – не таке вже й просте завдання. Ще одним важливим пунктом під час вибору верхнього одягу є й те, що він має поєднуватися з іншими предметами гардероба.

Нижче ми зібрали сім трендових варіантів теплих речей, які матимуть особливу популярність цього зимового сезону.

1. Вовняне класичне пальто

Довге шерстяне пальто чорного кольору прослужить вам багато років. Носити його можна з усім. Це дійсно базова річ, про яку ви ніколи не пошкодуєте.

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2. Пуховик-ковдра

Це справді незамінна річ на зимові морози, особливо якщо ви любите довгі прогулянки на вулиці. Однак під час вибору звертайте увагу на наповнення і водонепроникність тканини.

Фото: Getty Images

3. Шкіряна косуха

Хоча може здатися, що зігріти такий одяг навряд чи зможе, та насправді це не так. Якісна шкіряна куртка вільного фасону з підкладкою буде комфортною для сильного морозу. Такий варіант верхнього одягу матиме дуже стильний вигляд.

Фото: Getty Images

4. Дублянка-авіатор

Це трендова річ, яка після придбання точно прослужить вам не один рік. Вибирайте варіанти з овчиною і нейтрального носибельного кольору – коричневого або чорного.

Фото: Getty Images

5. Пальто з шарфом

Це верхнє вбрання стало справжнім хітом і вже є багато його різних варіантів. Люксові та демократичні бренди пропонують найрізноманітніші їхні відтінки. Купуючи таку річ, ви одразу у виграші, адже отримуєте два в одному. Також вам більше не потрібно думати про шарф перед виходом або перейматися, що ви його десь загубили.

Фото: Getty Images

6. Довга дублянка

Ця річ особливо ніколи не виходила з моди, але протягом багатьох років переживала різні зміни в дизайні. Зараз у тренді простий прямий фасон, найчастіше коричневого чи чорного кольору. Якщо дублянка з натуральних матеріалів, то взимку ви в ній точно не змерзнете.

Фото: Getty Images

7. Шуба з екохутра

Таким варіантом верхнього одягу вже нікого не здивувати, адже багато брендів випустили свої моделі екошуб, і це просто чудово, адже знайти їх можна різних фасонів, відтінків і м'якості. Носити подібний одяг можна від осені до весни, поєднувати з різними вбраннями, аксесуарами і не боятися змерзнути.

Фото: Getty Images

І насамкінець зазначимо, що купуючи верхній одяг, передусім звертайте увагу на склад – вибирайте натуральні волокна, якісні наповнювачі та матеріали. Розглядаючи крій і візерунки, відмовтеся від швидкоплинних тенденцій та подумайте про те, які фасони повертаються щосезону, інакше через рік ви просто не захочете носити цю річ, адже вона вийде з моди. Якщо ж ви хочете яскравіший варіант верхнього одягу, звертайте увагу на принти, які теж не виходять з моди, наприклад, клітинку або "хижі" візерунки.

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