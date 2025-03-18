Що носити весною 2025 року: Андре Тан назвав топ-5 стильних та трендових модних ідей

Дизайнер поділився з шанувальниками новими ідеями, та показав, як можно поєднувати речі, щоб бути у тренді.
Свої поради Андре Тан опублікував у Instagram. Також він зазначив, що такі луки будуть практичними, стильними і їх можна легко та швидко зібрати.
TOTAL DENIM
Найпростіший спосіб мати стильний вигляд: джинси + сорочка з деніму в будь-якому відтінку - це ідеальний трендовий аутфіт. Також раджу придивитися до джинсових суконь та спідниць, це дуже стильно.
МІНІСПІДНИЦЯ + ЧОБОТИ + ТОП + ЖАКЕТ
Безпрограшний варіант, щоб підкреслити жіночність та впевненість. Насправді такий лук легко збирається, а от вигляд має дуже цікавий та грайливий.
ШТАННИЙ КОСТЮМ
Обирайте світлі відтінки або чисто-білий і образ матиме дорогий та свіжий вигляд.
ДЖИНСИ + ПРИТАЛЕНИЙ ЖАКЕТ + ТОП
Замість джинсів можна взяти й спідницю, штани чи навіть сукню – головне, щоб силует залишався збалансованим. І авжеж приталений жакет, обирайте моделі, які будуть підкреслювати ваш силует.
МАКСІСПІДНИЦЯ + БОМБЕР + БОТИЛЬЙОНИ
Поєднання, яке точно не залишить тебе непоміченою. Це сміливе поєднання спортивного та класичного стилю. Легка спідниця додає динаміки, бомбер створює невимушений контраст, а ботильйони завершують образ з ноткою елегантності.
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