Що носити весною 2025 року: Андре Тан назвав топ-5 стильних та трендових модних ідей

Дизайнер поділився з шанувальниками новими ідеями, та показав, як можно поєднувати речі, щоб бути у тренді.

Свої поради Андре Тан опублікував у Instagram. Також він зазначив, що такі луки будуть практичними, стильними і їх можна легко та швидко зібрати.

TOTAL DENIM

Найпростіший спосіб мати стильний вигляд: джинси + сорочка з деніму в будь-якому відтінку - це ідеальний трендовий аутфіт. Також раджу придивитися до джинсових суконь та спідниць, це дуже стильно.

МІНІСПІДНИЦЯ + ЧОБОТИ + ТОП + ЖАКЕТ

Безпрограшний варіант, щоб підкреслити жіночність та впевненість. Насправді такий лук легко збирається, а от вигляд має дуже цікавий та грайливий.

ШТАННИЙ КОСТЮМ

Обирайте світлі відтінки або чисто-білий і образ матиме дорогий та свіжий вигляд.

ДЖИНСИ + ПРИТАЛЕНИЙ ЖАКЕТ + ТОП

Замість джинсів можна взяти й спідницю, штани чи навіть сукню – головне, щоб силует залишався збалансованим. І авжеж приталений жакет, обирайте моделі, які будуть підкреслювати ваш силует.

МАКСІСПІДНИЦЯ + БОМБЕР + БОТИЛЬЙОНИ

Поєднання, яке точно не залишить тебе непоміченою. Це сміливе поєднання спортивного та класичного стилю. Легка спідниця додає динаміки, бомбер створює невимушений контраст, а ботильйони завершують образ з ноткою елегантності.

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