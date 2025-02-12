Що одягнути на День святого Валентина: Андре Тан назвав безпрограшні варіанти для цього свята

14 лютого - День всіх закоханих - святкує багато пар, але якщо ви не знаєте, що одягнути на це свято, дизайнер Андре Тан назвав кілька безпрограшних варіантів.

Звісно ж День святого Валентина в першу чергу асоціюється з червоним кольором, а також сердечками. Уникати цього стереотипу дизайнер на радить, адже подібні вбрання мають дуже милий та жіночний вигляд.

Total red look - червона сукня або топ, червона спідниця, червоні губи. Такий образ може здаватись трохи зухвалим, тому беріть прості тканини та мінімалістичні фасони. Зачіску під такий образ краще зробити зібрану.

Червоні або бордові мереживні колготки - це просте рішення, яке одразу зробить образ цікавішим.

Атласна білизняна сукня - це варіант для тих, хто не хоче багато червоного в образі. Дизайнер радить обирати ніжно-рожевий відтінок, молочний або кольору шампань. У такому образі можна зробити вже акцент на макіяжі, наприклад, використати класичну червону помаду.

Червоний також можна додати через аксесуари у волосся - стрічки або заколи. Зараз такі аксесуари дуже модні.

Корсети також стануть чудовим варіантом для 14 лютого. Обирайте бежеві, ніжно-рожеві, молочні відтінки корсетів і поєднуйте їх з атласними максіспідницями.

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