Що одягнути на Новий рік: поради від дизайнера Андре Тана

Український дизайнер уже традиційно поділився порадами, що одягнути для святкування Нового року та назвав головні хіти серед вечірніх образів.

"Кролик любить тих, хто готується до нього заздалегідь. Наступний 2023 — Чорного Водяного Кролика. Саме цей опис найкраще передає головні кольори свята: чорний і темно-синій", — говорить дизайнер.

Хітярні образи у темних кольорах. Чорний — не лише вічна класика, а й фльор таємничості та загадки. Образ femme fatale ідеально підкреслить сукні з оксамиту або асиметрія. Колір настільки класичний, наскільки пластичний у використанні. Можна впевнено відходити від концепції "маленької чорної сукні", та грати з новими фасонами. Зверніть увагу на сміливі тренди: пір'я, блискітки та сітку.

Новорічні зірки — перлово-білі та жовті кольори. Кажуть, саме ці кольори 2023-го будуть вважатися "щасливими". Грайливим акцентом до образу стане поділ із торочки. Також цікавим варіантом стануть елементи з пір'ям у цих відтінках.

Незалежні етюди у синіх тонах. Синій асоціюється з потягом до пригод та незалежністю. Зустріти цей Новий рік у синьому штанному костюмі – запорука впевненості у собі. До речі, такий образ чудово поєднується із золотими, жовтими та перлинними прикрасами.

Спокій і виваженість – блакитний. Дуже актуальне бажання для багатьох із нас — спокійний 2023 рік. Придивіться до небесних відтінків. Менш яскравий ніж попередні кольори, блакитний підійде любителькам суконь із шовка та оксамиту. Це, до речі, теж один із "вдалих кольорів" наступного року.

Також не забувайте про головні хітяри новорічних вечірок: плісовані спідниці, асиметричні сукні, оксамит, блискітки і пір'я.

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