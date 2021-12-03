Що одягнути на новорічний корпоратив: поради від Андре Тана

Новорічний корпоратив – час сяяти на заздрість колегам. Тому український дизайнер Андре Тан розповів, що доречно одягати на цей захід, а що – ні.

Блискучий дрескод — хітяра сезону майбутніх корпоративів. До того ж, сяяти можуть як сукні, так і строгі костюми. Даю вам повну свободу: у тренді як сукні міні, так і до підлоги. Все залежить від меж, які задає ваша компанія. Вибір найсміливіших — екстравагантне пір'я.

Instagram Андре Тана

Instagram Андре Тана

Аксесуари. Зверніть увагу на сережки "люстри у вуха" та об'ємні браслети. Браслети в образі – справжні гарячі пиріжки! До речі, можна поекспериментувати і спробувати носити їх навіть на плечах. А щоб помітили, що весь хліб свіжий, використовуйте тренд "персні на кожному пальці".

Instagram Андре Тана

Рекомендую утриматися від суконь, що оголюють фігуру, де видно понад 50% тіла. Вашим колегам не обов'язково знати всі родимки на вашому тілі! Дотримуйтесь дрескоду компанії. Інша крайність — прийти у робочому повсякденному одязі. Насамперед, зробіть свято собі! Ви гідні цього дня, компанія нагороджує ваші заслуги корпоративом, нагородіть і ви святковим образом!

Також не раджу використовувати хутро у вбраннях на корпоратив, не забуваємо, ми всі близькі до еко-френдлі. Також часта помилка — створити образ на корпоратив, доповнивши свій стандартний офісний лук ажурними колготками. Не робіть так! Це поганий тон.

Instagram Андре Тана

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