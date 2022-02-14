Що одягти на День святого Валентина: 5 модних порад від Андре Тана

Що одягти на День святого Валентина: 5 модних порад від Андре Тана

Український дизайнер склав добірку стильних і актуальних образів, які ви зможете одягнути в найромантичніший день року.

Рожеві сердечка, валентинки, квіти, і поцілунки після вистави "Ромео і Джульєтта" — все це чекає на нас вже цієї неділі. А що б ви не ламали голову над тим, що ж одягти, я зробив для вас добірку актуальних образів відповідно до дрескоду.

У ресторан

Оверсайз-сорочка з асиметричним кроєм рукава з малиновим кантом — я більше не можу приховувати від вас цей образ. З вузькими легінсами або штанями-сигаретками це буде нереально красиво і оригінально.

Instagram Андре Тана

У кіно

Через карантин багато прем'єр перенесли. Але ж цілуватися можна під будь-який фільм! Як щодо джинсової спідниці-олівця з торочкою? Це просто хітяра 2021 року. Також додайте шовкову блузку кольору тоффі. Доповнити образ можна грубими черевиками на широкій підошві. Черевики челсі також дуже добре підійдуть.

Instagram Андре Тана

На ковзанку або атракціони

Навіть у такій складній ситуації я про вас подбав! Трикотажний комфортний костюм: теплий оверсайз светр із дизайнерською кишенею і штани-палацо. Доповнити образ можна кросівками і теплою панамкою.

Instagram Андре Тана

У театр

Дрес-код black tie в театрі вже не актуальний, а ось правило маленької сумки грає велику роль (погодьтеся, величезні офісні сумки матимуть дивний вигляд у залі для глядачів). Краще уникати в образі футуристичних принтів і неонових відтінків. Тому ця шовкова сукня з цікавими виточками вам просто необхідна! Не забудьте додати до образу перлову нитку.

Instagram Андре Тана

У домашній атмосфері

Це не привід сидіти в бігуді на романтичній вечері! Шовкові штани-палаццо зроблять з вас довгоногу лань, а сорочка приховає всі недоліки. До речі, збалансувати розслабленість костюма у разі виходу на вулицю допоможуть ботильйони kitten heels і сумка чіткої форми.

Instagram Андре Тана

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