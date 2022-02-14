Що одягти на День святого Валентина: 5 модних порад від Андре Тана

Український дизайнер склав добірку стильних і актуальних образів, які ви зможете одягнути в найромантичніший день року.
Рожеві сердечка, валентинки, квіти, і поцілунки після вистави "Ромео і Джульєтта" — все це чекає на нас вже цієї неділі. А що б ви не ламали голову над тим, що ж одягти, я зробив для вас добірку актуальних образів відповідно до дрескоду.
У ресторан
Оверсайз-сорочка з асиметричним кроєм рукава з малиновим кантом — я більше не можу приховувати від вас цей образ. З вузькими легінсами або штанями-сигаретками це буде нереально красиво і оригінально.
У кіно
Через карантин багато прем'єр перенесли. Але ж цілуватися можна під будь-який фільм! Як щодо джинсової спідниці-олівця з торочкою? Це просто хітяра 2021 року. Також додайте шовкову блузку кольору тоффі. Доповнити образ можна грубими черевиками на широкій підошві. Черевики челсі також дуже добре підійдуть.
На ковзанку або атракціони
Навіть у такій складній ситуації я про вас подбав! Трикотажний комфортний костюм: теплий оверсайз светр із дизайнерською кишенею і штани-палацо. Доповнити образ можна кросівками і теплою панамкою.
У театр
Дрес-код black tie в театрі вже не актуальний, а ось правило маленької сумки грає велику роль (погодьтеся, величезні офісні сумки матимуть дивний вигляд у залі для глядачів). Краще уникати в образі футуристичних принтів і неонових відтінків. Тому ця шовкова сукня з цікавими виточками вам просто необхідна! Не забудьте додати до образу перлову нитку.
У домашній атмосфері
Це не привід сидіти в бігуді на романтичній вечері! Шовкові штани-палаццо зроблять з вас довгоногу лань, а сорочка приховає всі недоліки. До речі, збалансувати розслабленість костюма у разі виходу на вулицю допоможуть ботильйони kitten heels і сумка чіткої форми.
Читайте також: