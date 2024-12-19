Щоб 2025-й був вдалим та прибутковим: Андре Тан назвав кольори, у яких зустрічати Новий рік

Напередодні свят дизайнер вирішив поділитися своїм баченням того, у яких кольорах бути на Новий рік.

Андре Тан виділив кілька трендових відтінків, а також не забув про зелений, адже він символізує символ року - Зелену Дерев’яну Змію.

"Ну по-перше, треба зустрічати в зеленому, а також у коричневому. Якщо ви хочете, щоб наступний рік був дуже-дуже для вас хороший, то тільки два ці кольори. Але не треба обмежувати себе, тому можна і в чорному зустрічати, і в червоному, а також в темно-синьому. Також можна ще використовувати натуральніші відтінки", - каже він.

Також, щоб рік був грошовитим, дизайнер радить обирати блискучі образи.

"Ще не забувайте про головне - лелітки. Вони зараз дуже-дуже в моді, а також приносять гроші".

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