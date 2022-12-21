"Щоденники принцеси" повертаються: згадуємо, чиїми образами надихалися костюмери цього фільму

Останніми роками кіностудії все частіше починають випускати ремейки старих фільмів. Особливо в цьому досяг успіху Disney, який випустив кілька фільмів про "Малефісенту", "Білосніжку", а також "оживив" "Аладдіна", "Круелу" та "Мулан. Нещодавно також вийшла друга частина "Зачарованої", а навесні 2023 року компанія обіцяє прем'єру "Русалоньки".

Тому те, що Disney продовжуватимуть перезнімати свої старі успішні проєкти, не викликає вже жодних сумнівів і права голосу шанувальники оригінальних робіт кіностудії тут не мають. Так, через 21 рік після прем'єри, Disney мають намір зняти продовження фільму "Щоденники принцеси", в якому головні ролі колись зіграли Енн Гетевей та Джулі Ендрюс. Чи це буде кардинально нова історія, чи продовження старої, поки до кінця не зрозуміло.

Однак ми вирішили згадати, як цей фільм та його друга частина знімалися, адже багатьма образами для головної героїні костюмери надихалися з вбрання, яке носили реальні принцеси Європи.

Ймовірно, особливу увагу приділяли образам шведської кронпринцеси Вікторії. Костюмери фільму "Щоденники принцеси" повністю скопіювали образ аристократки, який та одягала 1997 року на церемонію вручення Нобелівської премії та банкет. На Вікторії була сукня барвінкового відтінку з довгими рукавами та коміром-стійкою. Вбрання для неї створив дизайнер Горан Альфредссон та його бренд Thalia. Образ вона тоді доповнила тіарою на голові.

Точно в такій самій сукні з'явилася у фільмі і Енн Гетеуей. Ба більше, вбрання героїня акторки також одягла на бенкет.

Кадри з фильму "Щоденники принцеси" / Фото: скриншот з відео

Кадри з фильму "Щоденники принцеси" / Фото: скриншот з відео

Також, без сумнівів, костюмери надихалися і скромнішими образами принцеси, особливо костюмами з жакетами. Також у Гетевей було укладання, як у Віторії.

Кронпринцеса Вікторія / Фото: Getty Images

Кронпринцеса Вікторія / Фото: Getty Images

Кадри з фильму "Щоденники принцеси" / Фото: скриншот з відео

Кадри з фильму "Щоденники принцеси" / Фото: скриншот з відео

У другій частині фільму "Щоденники принцеси", яка вийшла вже 2004 року, костюмери скопіювали образи ще кількох відомих особистостей: весільний образ образ бельгійської принцеси Клер та коронаційне вбрання королеви Єлизавети II.

Клер Луїза Кумбс вийшла заміж за принца Лорана, молодшу дитину тодішнього короля та королеви Бельгії Альберта II та Паоли. Її весільну сукню було розроблено бельгійським модельєром Едуардом Вермеленом.

Клер, принцеса Бельгійська та принц Лоран / Фото: Getty Images

Енн Гетевей у фільмі "Щоденники принцеси 2" / Фото: скриншот з відео

Енн Гетевей у фільмі "Щоденники принцеси 2" / Фото: скриншот з відео

Автором сукні Єлизавети II став британський дизайнер Норман Гартнелл, який раніше зшив весільну сукню Єлизавети.

Кадри з фильму "Щоденники принцеси" / Фото: скриншот з відео

Кадри з фильму "Щоденники принцеси" / Фото: скриншот з відео

Вбрання Гетевей повторює її не повністю, але те, що саме в такий спосіб надихалися костюмери, безумовно, видно.

Коронація королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press

Коронація королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press

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