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"Щоденники принцеси" повертаються: згадуємо, чиїми образами надихалися костюмери цього фільму

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
528
Час на прочитання
2 хв
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"Щоденники принцеси" повертаються: згадуємо, чиїми образами надихалися костюмери цього фільму

Кадри з фильму "Щоденники принцеси" / Фото: скриншот з відео

Disney планує перезняти популярний підлітковий серіал із двохтисячних.

Останніми роками кіностудії все частіше починають випускати ремейки старих фільмів. Особливо в цьому досяг успіху Disney, який випустив кілька фільмів про "Малефісенту", "Білосніжку", а також "оживив" "Аладдіна", "Круелу" та "Мулан. Нещодавно також вийшла друга частина "Зачарованої", а навесні 2023 року компанія обіцяє прем'єру "Русалоньки".

Тому те, що Disney продовжуватимуть перезнімати свої старі успішні проєкти, не викликає вже жодних сумнівів і права голосу шанувальники оригінальних робіт кіностудії тут не мають. Так, через 21 рік після прем'єри, Disney мають намір зняти продовження фільму "Щоденники принцеси", в якому головні ролі колись зіграли Енн Гетевей та Джулі Ендрюс. Чи це буде кардинально нова історія, чи продовження старої, поки до кінця не зрозуміло.

Однак ми вирішили згадати, як цей фільм та його друга частина знімалися, адже багатьма образами для головної героїні костюмери надихалися з вбрання, яке носили реальні принцеси Європи.

Ймовірно, особливу увагу приділяли образам шведської кронпринцеси Вікторії. Костюмери фільму "Щоденники принцеси" повністю скопіювали образ аристократки, який та одягала 1997 року на церемонію вручення Нобелівської премії та банкет. На Вікторії була сукня барвінкового відтінку з довгими рукавами та коміром-стійкою. Вбрання для неї створив дизайнер Горан Альфредссон та його бренд Thalia. Образ вона тоді доповнила тіарою на голові.

Точно в такій самій сукні з'явилася у фільмі і Енн Гетеуей. Ба більше, вбрання героїня акторки також одягла на бенкет.

Кадри з фильму
Кадри з фильму "Щоденники принцеси" / Фото: скриншот з відео
Кадри з фильму
Кадри з фильму "Щоденники принцеси" / Фото: скриншот з відео

Також, без сумнівів, костюмери надихалися і скромнішими образами принцеси, особливо костюмами з жакетами. Також у Гетевей було укладання, як у Віторії.

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images
Кронпринцеса Вікторія / Фото: Getty Images
Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images
Кронпринцеса Вікторія / Фото: Getty Images
Кадри з фильму
Кадри з фильму "Щоденники принцеси" / Фото: скриншот з відео
Кадри з фильму
Кадри з фильму "Щоденники принцеси" / Фото: скриншот з відео

У другій частині фільму "Щоденники принцеси", яка вийшла вже 2004 року, костюмери скопіювали образи ще кількох відомих особистостей: весільний образ образ бельгійської принцеси Клер та коронаційне вбрання королеви Єлизавети II.

Клер Луїза Кумбс вийшла заміж за принца Лорана, молодшу дитину тодішнього короля та королеви Бельгії Альберта II та Паоли. Її весільну сукню було розроблено бельгійським модельєром Едуардом Вермеленом.

Клер, принцеса Бельгійська та принц Лоран / © Getty Images
Клер, принцеса Бельгійська та принц Лоран / Фото: Getty Images
Енн Гетевей у фільмі
Енн Гетевей у фільмі "Щоденники принцеси 2" / Фото: скриншот з відео
Енн Гетевей у фільмі
Енн Гетевей у фільмі "Щоденники принцеси 2" / Фото: скриншот з відео

Автором сукні Єлизавети II став британський дизайнер Норман Гартнелл, який раніше зшив весільну сукню Єлизавети.

Кадри з фильму
Кадри з фильму "Щоденники принцеси" / Фото: скриншот з відео
Кадри з фильму
Кадри з фильму "Щоденники принцеси" / Фото: скриншот з відео

Вбрання Гетевей повторює її не повністю, але те, що саме в такий спосіб надихалися костюмери, безумовно, видно.

Коронація королеви Єлизавети II / © Associated Press
Коронація королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press
Коронація королеви Єлизавети II / © Associated Press
Коронація королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
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