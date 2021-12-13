Сексуальні комбінезони та романтичні сарафани: Андре Тан представив нову колаборацію

Український дизайнер презентував спільну колекцію із відомою fashion-фотографинею.

Андре Тан продовжує серію колаборацій із відомими людьми зі світу моди та шоубізнесу. Напередодні новорічних свят запрошеною зіркою, яка взяла участь у створенні капсульної колекції, стала fashion-фотографиня Соня Плакідюк.

Колекція Andre Tan X Moi Sofism/Прес-служба

"У нашій колекції ми постаралися відобразити всі основні коди персонального стилю Соні: мінісукні та топи з хвилями, банти та рюші, сексуальні розрізи, рожевий колір та естетика pin-up. У результаті вийшла дуже гламурна капсула у найкращому розумінні цього слова", — сказав Андре.

Колекція Andre Tan X Moi Sofism/Прес-служба

Колекція Andre Tan X Moi Sofism/Прес-служба

Колекція Andre Tan X Moi Sofism/Прес-служба

У колекцію Andre Tan X Moi Sofism увійшли строгі чорні сукні з білими комірцями, сексуальні комбінезони, романтичні сарафани, блузи у вікторіанському стилі та водолазки з розсипом кристалів. Образи доповнюють елегантні аксесуари: напівпрозорі рукавички, оксамитові обідки, крохмалені банти та шовковий камербанд.

Колекція Andre Tan X Moi Sofism/Прес-служба

Колекція Andre Tan X Moi Sofism/Прес-служба

Колекція Andre Tan X Moi Sofism/Прес-служба

"Сексуальність, самоіронія та силуети "поза часом" — кожна річ у колекції дарує відчуття свята. Це образи для візиту до опери та новорічного корпоративу, для побачення та випускного. Для будь-якого випадку, коли хочеться мати чарівний вигляд!", — зазначила Соня.

Колекція Andre Tan X Moi Sofism/Прес-служба

Колекція Andre Tan X Moi Sofism/Прес-служба

Колекція Andre Tan X Moi Sofism/Прес-служба

Колекція Andre Tan X Moi Sofism/Прес-служба

Колекція Andre Tan X Moi Sofism/Прес-служба

Колекція Andre Tan X Moi Sofism/Прес-служба

Колекція Andre Tan X Moi Sofism/Прес-служба

Колекція Andre Tan X Moi Sofism/Прес-служба

Нагадаємо, раніше колекції для бренду Andre Tan створили ведуча Катя Осадча та співачка Оля Полякова.

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