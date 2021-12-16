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Сексуальні сукні та стильні костюми: українські бренди презентували свої нові колекції

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Сексуальні сукні та стильні костюми: українські бренди презентували свої нові колекції

Луки від українських брендів REVEUR та CENKRILLON

У столиці відбувся цікавий фешнівент.

У Києві відбувся SPYFASHIONS PERFORMANCE DAY, у межах якого українські бренди REVEUR та CENKRILLON представили свої колекції.

Луки від українських брендів REVEUR та CENKRILLON / ©
Луки від українських брендів REVEUR та CENKRILLON
Луки від українських брендів REVEUR та CENKRILLON / ©
Луки від українських брендів REVEUR та CENKRILLON
Луки від українських брендів REVEUR та CENKRILLON / ©
Луки від українських брендів REVEUR та CENKRILLON
Луки від українських брендів REVEUR та CENKRILLON / ©
Луки від українських брендів REVEUR та CENKRILLON

Колекція від REVEUR поєднувала у собі елегантність, легкість та красу. Кожен образ розкривав справжню жіночність моделі. У вбраннях простежувалися прості лінії, складні відтінки та акцентні деталі.

Показ бренду REVEUR/Прес-служба / ©
Показ бренду REVEUR/Прес-служба
Показ бренду REVEUR/Прес-служба / ©
Показ бренду REVEUR/Прес-служба
Показ бренду REVEUR/Прес-служба / ©
Показ бренду REVEUR/Прес-служба
Показ бренду REVEUR/Прес-служба / ©
Показ бренду REVEUR/Прес-служба

У колекції бренду CENKRILLON поєднувалися концепції футуризму, класицизму та готики. Готичний стиль передано в лінійці абстрактно — символічним методом, який відображає витонченість та жіночність.

Показ бренду CENKRILLON/Прес-служба / ©
Показ бренду CENKRILLON/Прес-служба
Показ бренду CENKRILLON/Прес-служба / ©
Показ бренду CENKRILLON/Прес-служба
Показ бренду CENKRILLON/Прес-служба / ©
Показ бренду CENKRILLON/Прес-служба
Показ бренду CENKRILLON/Прес-служба / ©
Показ бренду CENKRILLON/Прес-служба
Луки від українських брендів REVEUR та CENKRILLON / ©
Луки від українських брендів REVEUR та CENKRILLON
Луки від українських брендів REVEUR та CENKRILLON / ©
Луки від українських брендів REVEUR та CENKRILLON
Луки від українських брендів REVEUR та CENKRILLON / ©
Луки від українських брендів REVEUR та CENKRILLON
Луки від українських брендів REVEUR та CENKRILLON / ©
Луки від українських брендів REVEUR та CENKRILLON
Показ бренду CENKRILLON/Прес-служба / ©
Показ бренду CENKRILLON/Прес-служба

Під час заходу художниця Надія Бурячок продемонструвала art-performance зі скульптурою жінки, на якій була написана цитата Карла Лагерфельда: "Ви не можете підробити шик, але можете бути шикарною у фальшивому хутрі".

Арт-перформанс / © Аліна Онопа, ТСН.ua
Арт-перформанс / Аліна Онопа, ТСН.ua

Актор Євген Муравйов виїхав у мантії на моноколесі зі свічкою в руках. Потім він під'їхав до скульптури і разом із художницею вони підпалили свічки на скульптурі.

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