Сексуальні сукні та стильні костюми: українські бренди презентували свої нові колекції

У столиці відбувся цікавий фешнівент.

У Києві відбувся SPYFASHIONS PERFORMANCE DAY, у межах якого українські бренди REVEUR та CENKRILLON представили свої колекції.

Луки від українських брендів REVEUR та CENKRILLON

Луки від українських брендів REVEUR та CENKRILLON

Луки від українських брендів REVEUR та CENKRILLON

Луки від українських брендів REVEUR та CENKRILLON

Колекція від REVEUR поєднувала у собі елегантність, легкість та красу. Кожен образ розкривав справжню жіночність моделі. У вбраннях простежувалися прості лінії, складні відтінки та акцентні деталі.

Показ бренду REVEUR/Прес-служба

Показ бренду REVEUR/Прес-служба

Показ бренду REVEUR/Прес-служба

Показ бренду REVEUR/Прес-служба

У колекції бренду CENKRILLON поєднувалися концепції футуризму, класицизму та готики. Готичний стиль передано в лінійці абстрактно — символічним методом, який відображає витонченість та жіночність.

Показ бренду CENKRILLON/Прес-служба

Показ бренду CENKRILLON/Прес-служба

Показ бренду CENKRILLON/Прес-служба

Показ бренду CENKRILLON/Прес-служба

Луки від українських брендів REVEUR та CENKRILLON

Луки від українських брендів REVEUR та CENKRILLON

Луки від українських брендів REVEUR та CENKRILLON

Луки від українських брендів REVEUR та CENKRILLON

Показ бренду CENKRILLON/Прес-служба

Під час заходу художниця Надія Бурячок продемонструвала art-performance зі скульптурою жінки, на якій була написана цитата Карла Лагерфельда: "Ви не можете підробити шик, але можете бути шикарною у фальшивому хутрі".

Арт-перформанс / Аліна Онопа, ТСН.ua

Актор Євген Муравйов виїхав у мантії на моноколесі зі свічкою в руках. Потім він під'їхав до скульптури і разом із художницею вони підпалили свічки на скульптурі.

SPYFASHIONS PERFORMANCE DAY у Києві (36 фото)

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