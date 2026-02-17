Що буде актуальним цієї весни: Андре Тан назвав модні тренди 2026 року

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

Укорочений верх

Кроп-топи, кейпи та жакети — ці елементи гардеробу стають дуже популярними. Головна ідея — це не просто показати трохи шкіри, а й підкреслити пропорції тіла.

Ніжно-блакичтний

Це колір, який чудово поєднується з коричневим, бургунді, рожевим та іншими пастельними відтінками. Він додасть легкості образу і стане ідеальним вибором для ранньої весни.

Мандарин-жакети

Тренд, який замінить звичні жакети. Вони чудово доповнюють аутфіти, а також можуть бути шикарною базою для вашого гардероба.

Східний мінімалізм

Цей стиль включає в себе простоту, лаконічність, а також об’ємні низи — штани-аладдіни, шаровари, штани-банани, спідниці-тюльпани. Підкреслюємо пропорції за допомогою вузького верху.

Горошок

Горошок, що вже був популярним 2025 року, знову повертається на модні подіуми. Він показав великий приріст на європейському ринку тому, якщо ви хочете бути в тренді, не вагайтеся.

Квітковий принт

Це справжній must-have сезону і він лише набирає обертів. Легкі сукні, блузи, а також аксесуари з квітами — це не просто тренд, це стиль життя.

Принт «Бембі»

Якщо раніше агресивний леопард був на піку популярності, то на зміну йому прийшов принт із ніжним і трохи наївним «Бембі». Це мило, привабливо, ідеально для весняних образів.