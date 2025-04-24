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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Школа стилю
Кількість переглядів
217
Час на прочитання
1 хв

Що буде модним цього літа: Андре Тан назвав головні тренди на теплий сезон 2025 року

Це тренди, у яких буде зручно, стильно і по-літньому легко!

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Андре Тан

Андре Тан

БІЛА СОРОЧКА

Класика? Так. Але не нудна! Обирай моделі з асиметрією, об’ємними рукавами або цікавими ґудзиками. Замість жакета — зав’язана на талії чи одягнута навиворіт.

БОХО-СТИЛЬ

Літній вайб, свобода руху і трохи романтики ось він, бохо. Сукні з вишивкою, вільні силуети, топи на зав’язках, торочка і легкі накидки. Міксуй натуральні тканини, етно-принти і багато прикрас — і маєш образ, що дихає літом, свободою й трохи ностальгією.

НІЖНО-РОЖЕВІ ВІДТІНКИ

Трохи пудри, трохи сонця і ось він відтінок, який пасує всім. Ніжно-рожевий має делікатний вигляд, освіжає і додає легкого шику. Сукня, топ, сумка чи навіть хусточка — додай рожевого, і образ одразу «засяє».

ШИРОКИЙ ШТАННИЙ КОСТЮМ

Один з найстильніших трендів літа 2025. Це той варіант, коли маєш вигля як з обкладинки, але почуваєшся максимально вільно. Широкі штани з легкої тканини + жакет прямого крою без рукавів — і маєш лук, який доречний хоч в офісі, хоч на зустрічі за вином з подругами.

РЕТРОАКСЕСУАРИ

Окуляри у стилі 70-х, плетені сумки, об’ємні сережки, капелюхи все це дуже актуально! Обирай щось неочевидне, щоб додати характеру.

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Дата публікації
Кількість переглядів
217
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