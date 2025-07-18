Що можна позичити з чоловічого гардеробу: п’ять модних порад від Андре Тана

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

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Оверсайз костюм

Класика, що поєднує строгість і розслабленість одночасно. Такий костюм надає об’єму, «ваги» та впевненості. З білою футболкою — стиль кежуал, з сорочкою і човниками — універсальний вибір. А якщо додати кросівки отримуємо street style.

Краватка

Краватка вже не лише чоловічий аксесуар. Особливо він актуальний у поєднанні з базовою сорочкою чи жакетом. Елемент, що додає індивідуальності та підкреслює професіоналізм.

Портфель

Тепер у офісному гардеробі є не лише звичні об’ємні сумки, а й портфелі, натхнені чоловічим стилем. Краще обирати максимально строгі, геометричні форми та поєднувати їх з оверсайз костюмами або ретролуками з деніму.

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Взуття

Лофери, дербі, оксфорди. Терміново забираємо ці моделі до гардеробу! І, до речі, таке взуття можна комбінувати з жіночними елементами: мініспідницями, кольоровими гольфами та сукнями.

Оверсайз бомбер

Сучасна альтернатива жакету в неформальному бізнес-контексті. Головне — зберігати баланс, бо він поєднується з більш стриманими базовими речами.