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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Школа стилю
Кількість переглядів
78
Час на прочитання
1 хв

Що можна позичити з чоловічого гардеробу: п’ять модних порад від Андре Тана

Дизайнер назвав трендові речі, які варто додати до свого стилю 2025 року.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Андре Тан

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

Оверсайз костюм

Класика, що поєднує строгість і розслабленість одночасно. Такий костюм надає об’єму, «ваги» та впевненості. З білою футболкою — стиль кежуал, з сорочкою і човниками — універсальний вибір. А якщо додати кросівки отримуємо street style.

Краватка

Краватка вже не лише чоловічий аксесуар. Особливо він актуальний у поєднанні з базовою сорочкою чи жакетом. Елемент, що додає індивідуальності та підкреслює професіоналізм.

Портфель

Тепер у офісному гардеробі є не лише звичні об’ємні сумки, а й портфелі, натхнені чоловічим стилем. Краще обирати максимально строгі, геометричні форми та поєднувати їх з оверсайз костюмами або ретролуками з деніму.

Взуття

Лофери, дербі, оксфорди. Терміново забираємо ці моделі до гардеробу! І, до речі, таке взуття можна комбінувати з жіночними елементами: мініспідницями, кольоровими гольфами та сукнями.

Оверсайз бомбер

Сучасна альтернатива жакету в неформальному бізнес-контексті. Головне — зберігати баланс, бо він поєднується з більш стриманими базовими речами.

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Дата публікації
Кількість переглядів
78
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