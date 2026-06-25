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- Школа стилю
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Що носити літом 2026 року: Андре Тан назвав найкращі варіанти одягу
Дизайнер назвав варіанти одягу, які гарно підійдуть для літніх спекотних днів.
Сатинові штани
Це дуже жіночна і розслаблена позиція, а також дуже нарядна. Їх можна поєднувати з футболкою, топом і жакетом.
Бермуди та кюлоти
Високе посадження у таких речах підкреслює зріст, а фігура здається стрункішою.
Світлі джинси
Білосніжні, бежеві, ніжно-рожеві — вони додають елегантності, чистоти і відчуття стилю old money. Легко поєднуються з будь-яким верхом і мають дуже дорогий вигляд.
Білі штани
Вони завжди будуть мати свіжий вигляд. Підходять для щоденного носіння і створюють зібраний і дорогий образ.
Спідниці прямого крою
Обирати їх можна будь-якої довжини. Обирайте щільну тканину, щоб тримала форму і приховувала дрібні недоліки фігури.