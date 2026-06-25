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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Школа стилю
Кількість переглядів
171
Час на прочитання
1 хв

Що носити літом 2026 року: Андре Тан назвав найкращі варіанти одягу

Дизайнер назвав варіанти одягу, які гарно підійдуть для літніх спекотних днів.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Андре Тан

Андре Тан

Сатинові штани

Це дуже жіночна і розслаблена позиція, а також дуже нарядна. Їх можна поєднувати з футболкою, топом і жакетом.

Бермуди та кюлоти

Високе посадження у таких речах підкреслює зріст, а фігура здається стрункішою.

Світлі джинси

Білосніжні, бежеві, ніжно-рожеві — вони додають елегантності, чистоти і відчуття стилю old money. Легко поєднуються з будь-яким верхом і мають дуже дорогий вигляд.

Білі штани

Вони завжди будуть мати свіжий вигляд. Підходять для щоденного носіння і створюють зібраний і дорогий образ.

Спідниці прямого крою

Обирати їх можна будь-якої довжини. Обирайте щільну тканину, щоб тримала форму і приховувала дрібні недоліки фігури.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
171
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