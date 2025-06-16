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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Школа стилю
Кількість переглядів
237
Час на прочитання
1 хв

Що носити до офісу влітку 2025 року: топ-5 модних порад від Андре Тана

Дизайнер Андре Тан назвав головні тренди офісного стилю на літо, а також розповів, які речі краще обирати, коли на вулиці спека.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Андре Тан

Андре Тан / © Instagram Андре Тана

Лляний костюм

Лляняний костюм — ідеальне рішення для літа. Він має елегантний вигляд, а окремі елементи, як-от жакет і штани, легко комбінуються з іншими речами. Цей костюм чудово поєднується з будь-яким взуттям — від підборів до легких лоферів або навіть в’єтнамок.

Шорти-бермуди

Тим, хто хоче чогось новенького, варто замінити звичайні штани на бермуди класичної довжини. Поєднуйте їх з легким топом і вільною бавовняною сорочкою. Шорти в смужку — особливо стильний варіант для офісу.

Класичні штани та жакет

Хочеш бути стильною і зібраною, але на вулиці занадто жарко для жакета? Заміни його на жилет! Цей варіант підійде для офісу, особливо якщо додати лофери або босоніжки — і образ готовий.

Універсальна сукня

Літня сукня-сорочка з льону або бавовни — це стильний і комфортний вибір для офісу. Вона «дихає», не має надто строгого вигляду і чудово поєднується з босоніжками на невисоких підборах. Така сукня підійде не лише для роботи, а й для літніх заходів.

Прозора сорочка та базовий топ

Почніть з щільної базової майки, яку можна носити самостійно, а зверху додайте легку напівпрозору сорочку. Такий образ має цікав й вигляд і додає легкості. Блузи з прозорого матеріалу або з мереживом — особливий акцент літа.

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Дата публікації
Кількість переглядів
237
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