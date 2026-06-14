Що носити у спеку: модні літні хитрики, які дійсно працюють

Сукня / © Associated Press

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Літня спека — справжній тест для гардероба. Якщо взимку можна врятуватися багатошаровістю, то влітку кожна помилка у виборі тканини чи крою відчувається буквально на шкірі. Саме тому треба заздалегідь формувати капсульний літній гардероб із речей, які допомагають тілу дихати. Видання Woman&Home розповіло про прості, але ефективні правила літнього гардероба, які допоможуть пережити найспекотніші дні без компромісів між комфортом і стилем.

Головне правило сезону просте: більше натуральних тканин, більше вільних силуетів і менше синтетики. Льон, бавовна, віскоза та продумані фасони створюють навколо тіла власний мікроклімат і дозволяють почуватися комфортно навіть у найгарячіші дні.

Сукні

Сукня залишається абсолютною королевою літнього гардероба. Особливо актуальними цього сезону є А-силуети та трапецієподібний крій, які забезпечують вільну циркуляцію повітря.

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Для спекотних днів стилісти рекомендують обирати моделі зі льону чи бавовни. Ці натуральні тканини добре пропускають повітря та допомагають підтримувати комфортну температуру тіла. А ось від шовку у сильну спеку варто відмовитися, адже він легко реагує на вологу та може залишати помітні сліди від поту.

Також варто звернути увагу на кольори. Якщо чорні сукні залишаються безпрограшною класикою протягом року, то влітку краще працюють світлі відтінки, як от білий, молочний, бежевий, вершковий чи пастельні кольори, які менше нагріваються на сонці.

Ще одна перевага суконь — максимальна вентиляція. Саме тому навіть довгі моделі часто комфортніші за короткі шорти чи вузькі штани.

Бавовняні футболки та оверсайз сорочки

У спеку базові речі працюють краще за складні образи. Ідеальний верх для літа — футболки та сорочки зі 100% бавовни чи льону.

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Вільні оверсайз сорочки вже кілька сезонів залишаються одним із найуніверсальніших елементів гардероба. Їх можна носити поверх топа, купальника чи як самостійну річ із шортами, чи лляними штанами.

Що стосується футболок, невелика частка еластану не стане проблемою, але занадто щільні чи обтислі моделі у спеку можуть створювати дискомфорт. Вільний крій забезпечує кращий доступ повітря до шкіри та дозволяє почуватися свіжіше протягом дня.

Довга спідниця краща за міні

На перший погляд здається, що чим коротший одяг, тим комфортніше. Але експерти наголошують, що це не завжди так.

Міді та максіспідниці з легких тканин створюють природний захист від сонця, забезпечують при цьому чудову циркуляцію повітря. Особливо добре працюють А-силуети та розкльошені моделі, які не прилягають до тіла.

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Головне — уникати синтетичних матеріалів. Навіть найкрасивіша атласна спідниця зі штучних тканин у спеку може виявитися менш комфортною, ніж проста бавовняна модель.

Штани

Попри популярність шортів, легкі штани часто виявляються не менш комфортними. Важливий нюанс — тканина та крій.

Джинси, навіть виготовлені зі 100% бавовни, залишаються занадто важкими для температури понад +30°C. Натомість стилісти радять звернути увагу на широкі лляні штани, палаццо чи моделі з легкої бавовни.

Для офісу чудово підійдуть штани вільного крою з високою посадкою у нейтральних відтінках. Вони мають елегантний вигляд, але не створюють відчуття перегріву.

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Окремий бонус — еластичний пояс. У сильну спеку він значно комфортніший за жорсткі конструкції та вузькі ремені.

Шорти

Якщо говорити про шорти, то головним фаворитом літа стають бермуди. Вони забезпечують більше свободи рухів, не прилягають до тіла та мають значно актуальніший вигляд за ультракороткі моделі.

До того ж бермуди легко інтегрувати як у відпускний гардероб, так і у міські образи, достатньо додати лляну сорочку, базову майку чи жилет.

Взуття

Найкраще рішення для спекотної погоди — відкрите взуття. Сандалі, шльопанці та мюлі дозволяють ногам дихати та запобігають перегріву.

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Важливе значення має й матеріал. Натуральна шкіра та корок краще регулюють температуру, ніж пластик або вініл, які можуть посилювати потовиділення.

Якщо ж дрес-код вимагає закритого взуття, варто обирати кросівки з сітчастими вставками та носити бавовняні шкарпетки для кращої вентиляції.

Чого краще уникати

Є два головні вороги літнього гардероба — синтетичні тканини та надто обтислі речі.

Поліестер, акрил та інші штучні матеріали погано пропускають повітря, затримують тепло та створюють ефект «парника». Аналогічно працює й надто вузький одяг, який блокує природну циркуляцію повітря навколо тіла.

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Тому влітку стилісти радять відмовитися від обтислих суконь, вузьких джинсів і складних багатошарових образів на користь легкості та свободи.

Сучасна літня мода дедалі більше орієнтується не лише на тренди, а й на комфорт. І головна формула стильного гардероба для спеки виявляється напрочуд простою — натуральні тканини, вільний крій та продумані силуети. Лляна сукня, бавовняна сорочка, спідниця міді чи широкі штани можуть мати не менш ефектний вигляд, ніж найсміливіші трендові речі, а головне — допоможуть пережити навіть найспекотніше літо красиво та без зайвих жертв.

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