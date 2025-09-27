Що носити в офіс восени: Андре Тан назвав речі, які зроблять ваш образ стильним

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

Реклама

Класичні штани

Це повинна бути модель с високою талією. Це класика, яка завжди має модний, елегантний та стильний вигляд. Вони підходять для будь-якої офісної ситуації і можуть бути комбіновані з будь-яким верхом, наприклад, це можуть бути светри або елегантні красиві блузи і навіть кроптопи. Такі штани підходять усім, додають витонченості і будуть родзинкою у твоєму гардеробі.

Сукні з довгим рукавом або рукавом 7/8

Такі сукні завжди жіночні, елегантні, а що стосовно кольору, то завжди варто обирати: чорний, бежевий, темно-синій чи бордовий.

Блузи з шовку або вовни

Такі блузи будуть ідеальними для офісу — вони додають елегантності, а також чудово поєднуються зі штанами чи спідницями. Обирайте пастельні кольори чи нейтральні відтінки, вони ідеально підходять для осінньо-зимового сезону.

Реклама

Класичний жакет

Це те, що завжди у тренді, особливо в осінній період. Вони дадають твоєму образу елегантності і можуть бути як із щільної так і з легких тканин. Обирайте моделі з акцентними плечима, тому що це зараз у тренді.

Чоботи на низьких підборах

Це не лише зручно, а й дуже елегантно. Вони підходять для осінніх прогулянок і чудово поєднуються з офісним стилем. Обирайте класичні чорні або коричневі моделі і вони чудово доповнять будь-який образ.