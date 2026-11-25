Що носити взимку, щоб не мерзнути та мати стильний вигляд: безпрограшні варіанти / © Getty Images

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Холодний сезон — чудова нагода погратися з фактурами, кольорами, багатошаровістю та аксесуарами. Головне — навчитися поєднувати речі так, щоб було не лише тепло, а й красиво. Видання Woman&Home зібрало шість перевірених формул зимових образів, які легко адаптувати до власного стилю та знайти у своєму гардеробі.

Джинси, светр і пальто

Це поєднання, яке ніколи не підводить. Прямі чи вузькі джинси стануть чудовою основою образу, а теплий светр додасть затишку. Обирайте кашемір, об’ємну в’язку, светри з візерунками чи з класичними морськими смужками

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Завершити комплект допоможе пальто, коротке приталене додасть невимушеності, а довге — елегантності та драматичності. Для вечірнього виходу можна замінити базовий светр на модель із декором.

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Пальто як головний акцент

Узимку верхній одяг часто стає центральною частиною образу, тож чому б не зробити його найцікавішою. Яскраве пальто, незвичний принт або виразний силует здатні перетворити навіть просту комбінацію з легінсів і светра на стильний ансамбль.

Якщо хочеться більше тепла, додайте термолегінси, вовняний джемпер і високі чоботи. І пам’ятайте, що вдала верхня річ може врятувати навіть той ранок, коли зовсім не знаєте, що вдягнути.

Міді сукня, колготки та пальто

Не варто відкладати сукні до весни. Для холодної пори обирайте моделі з вовни, кашеміру, щільної бавовни чи вельвету. Дуже вдалий вигляд мають А-силуети та сукні з розкльошеною спідницею.

Поєднуйте їх із щільними колготками, чоботами та пальтом. Стилістичною хитрістю може стати, якщо верхній одяг підбирати приблизно до довжини сукні чи довше за неї. Так силует матиме гармонійніший та витягнутіший вигляд.

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Спідниця та високі чоботи

Спідниця взимку — не менш практичний варіант, ніж штани, особливо якщо доповнити її теплими колготками та високими чоботами. А-подібні моделі красиво підкреслюють талію, тоді як прямі спідниці додають образу стриманості.

Щоб комплект мав збалансований вигляд, поєднуйте об’ємну спідницю з лаконічним верхом, а вузьку — з вільною блузою чи светром. Колготки та взуття в одному кольорі допоможуть візуально подовжити ноги.

Трикотажна сукня та акцентний аксесуар

Трикотажна сукня — справжня зимова знахідка, бо вона комфортна, тепла та не потребує складного стилістичного супроводу. Проте якщо хочеться, щоб образ мав дорожчий та продуманіший вигляд, зробіть ставку на аксесуари.

Масивне намисто, виразна каблучка чи ефектна сумка додадуть характеру навіть найпростішій однотонній сукні. Ще один хитрик — підкреслити талію ременем, особливо якщо обрали вільний силует.

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Класичні штани та жакет

Якщо хочеться мати елегантний вигляд без зайвих зусиль, зверніть увагу на добре скроєні штани. Прямі, широкі чи моделі-сигарети — обирайте фасон, який найкраще відповідає вашому стилю.

Для офісу доповніть їх жакетом у тон, для вихідних — невимушеною курткою у стилі кантрі, а для вечора — оксамитовим верхом із декоративними деталями. Вовняні, оксамитові чи щільні бавовняні штани легко комбінуються як із трикотажем, так і з ошатнішими речами.

Секрети стильного зимового гардероба

Узимку дуже важлива багатошаровість. Светр можна накинути поверх сорочки, тонкий гольф — одягнути під сукню, а об’ємний кардиган — доповнити ременем. Водночас варто стежити, де закінчуються різні шари одягу, бо надто багато горизонтальних ліній можуть візуально вкорочувати силует.

Не менш важливі фактури та кольори. Не бійтеся яскравих відтінків, цікавих принтів і незвичних поєднань, адже саме вони допомагають розбавити сірі зимові будні.

Стильна зима не потребує величезного гардероба чи щоденних модних експериментів. Достатньо мати кілька вдалих базових речей, навчитися комбінувати їх між собою та не забувати про аксесуари. Джинси зі светром, трикотажна сукня чи ефектне пальто — обирайте собі під настрій, додавайте власні акценти та пам’ятайте, що навіть у найхолодніший день можна мати такий вигляд, ніби ви щойно зійшли з модної вулиці Парижа.

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