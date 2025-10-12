Що одягнути на весілля сина: найкращі сукні для мами нареченого / © Credits

Видання WomanAndHome зібрало поради стилістів та експертів з моди, щоб допомогти вам знайти ту саму сукню, у якій ви почуватиметеся впевнено, елегантно та комфортно.

Мама нареченого — одна з головних постатей весілля, але важливо пам’ятати головне правило, ви маєте сяяти, але не затьмарювати наречену. Тому віддайте перевагу елегантності, а не надмірності. Уникайте білого та кольорів, схожих на відтінок весільної сукні. Ідеально — узгодити палітру з нареченою та мамою нареченої, щоб у сімейних фото все мало гармонійний вигляд.

Весілля у саду чи заміському маєтку

Для заміського святкування обирайте легкі, природні кольори, наприклад, пастель, беж, рожеве золото, м’яку лаванду чи м’яту. Мідісукні з квітковими принтами, легкий жакет чи пальто у тон створять витончений образ.

Якщо ви маєте тип фігури «яблуко», спробуйте сукню з запахом або драпіровкою на талії, вона візуально витягне силует.

Для фігури «пісочний годинник» підійдуть V-подібний виріз і пояс, який підкреслить талію.

Якщо ваш тип — «груша», спробуйте сукню А-силуету чи комбінезон із широкими штанинами. Балансу додадуть рукави-ліхтарики чи маленькі плечики.

Якщо весілля — на пляжі

Море, пісок і кохання у повітрі. Тут діють інші правила: легкість, рух і комфорт. Забудьте про підбори, краще обрати вишукані сандалі чи балетки на пласкій підошві.

Ідеальний вибір — максі чи мідісукня з натуральних тканин, наприклад, шовку чи льону. Яскраві відтінки коралу, бірюзи, лимонного чи персикового зроблять образ сонячним і святковим.

Для вечірньої церемонії чудово підійдуть сукні з легким блиском або делікатним мерехтливим оздобленням, коли проміння заходу сонця відбивається у вашому вбранні, це має неймовірний вигляд.

Вечірнє чи black-tie весілля

Якщо подія відбувається у форматі black-tie — це ваш шанс випромінювати розкіш. Оберіть довгу сукню чи ефектний комбінезон із благородних тканин — шовку, оксамиту, сатину.

Кольори, які працюють бездоганно — смарагдовий, темно-синій, бордовий, сливовий, пудрово-рожевий чи шампань. Уникайте чорного — він доречний у театрі, але не на святі кохання.

Порада: акцентуйте образ помітною прикрасою чи маленькою металізованою сумочкою-клатчем.

Деталі, які мають значення

Комфорт понад усе. Ви будете у русі цілий день — від фотосесії до танців. Вибирайте зручне взуття, яке вже «розношене».

Довжина — золота середина. Сукня нижче коліна — завжди виграшна. У ній комфортно сидіти та рухатися.

Фігура під контролем. Якісна чи легкий моделювальна білизна допоможе створити гарний силует.

Не забувайте про своє «я». Ваш стиль має бути продовженням вашої особистості. Не приміряйте чужу роль, якщо вона не ваша.

Весілля сина — це не показ мод, а емоційна подія, де важливі щирість, ніжність і підтримка. Ваше вбрання має лише підкреслити це. Коли ви почуваєтесь зручно, красиво та впевнено, саме тоді ви маєте найкращий вигляд. Тож дозвольте собі насолодитися кожною хвилиною цього дня. Бо ваш найкращий аксесуар — усмішка та щасливий блиск у очах.