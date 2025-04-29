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- Школа стилю
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Що одягнути на випускний: п’ять модних порад від Андре Тана
Вже зовсім скоро розпочинається сезон випускних, тож дизайнер зібрав ідеї стильних образів для цього особливо дня.
АСИМЕТРИЧНА СУКНЯ
Трохи гри з формами — і ти вже привертаєш увагу. Нерівний поділ, одне оголене плече, зміщені акценти — усе це зараз на піку популярності. Асиметрія робить образ живим, вносить динаміку і має дуже «свіжий» вигляд.
ПРОЗОРА СУКНЯ (АЛЕ ДЕЛІКАТНА)
Прозорі тканини — тренд номер один. Легкий шифон, органза або вставки з сітки має ніжний і не банальний вигляд. Обирай простий крій і мінімум прикрас тоді все буде виглядати легко і святково
ШТАННИЙ КОСТЮМ + ТОП
Якщо ти відчуваєш, що сукня це не твоє — обирай костюм. Штанний костюм + кроптоп або топ на тонких бретелях. Це сміливо і дуже стильно. Ідеально для тих, хто хоче почуватися особливою.
КВІТИ 3D
Об’ємні квіти ще один тренд. Можна вибрати сукню з аплікаціями або маленькими вишивками. Це має дуже святковий і незвичайний вигляд, але краще не переборщувати.
МЕТАЛІК У ДЕТАЛЯХ
Сріблясті босоніжки, золотистий клатч, металеві сережки або макіяж очей — і твій образ буде святковим, але без ефекту «різдвяної ялинки».