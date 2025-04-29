Що одягнути на випускний: п’ять модних порад від Андре Тана

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

Реклама

АСИМЕТРИЧНА СУКНЯ

Трохи гри з формами — і ти вже привертаєш увагу. Нерівний поділ, одне оголене плече, зміщені акценти — усе це зараз на піку популярності. Асиметрія робить образ живим, вносить динаміку і має дуже «свіжий» вигляд.

ПРОЗОРА СУКНЯ (АЛЕ ДЕЛІКАТНА)

Реклама

Прозорі тканини — тренд номер один. Легкий шифон, органза або вставки з сітки має ніжний і не банальний вигляд. Обирай простий крій і мінімум прикрас тоді все буде виглядати легко і святково

ШТАННИЙ КОСТЮМ + ТОП

Якщо ти відчуваєш, що сукня це не твоє — обирай костюм. Штанний костюм + кроптоп або топ на тонких бретелях. Це сміливо і дуже стильно. Ідеально для тих, хто хоче почуватися особливою.

КВІТИ 3D

Об’ємні квіти ще один тренд. Можна вибрати сукню з аплікаціями або маленькими вишивками. Це має дуже святковий і незвичайний вигляд, але краще не переборщувати.

МЕТАЛІК У ДЕТАЛЯХ

Сріблясті босоніжки, золотистий клатч, металеві сережки або макіяж очей — і твій образ буде святковим, але без ефекту «різдвяної ялинки».