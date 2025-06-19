Що таке Лабубу і чому за ними усі шаленіють: мила м'яка іграшка, яка підкорила світ

Іграшка Лабубу на сумці Miu Miu / © Getty Images

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Слава прийшла до цих плюшевих мінімонстрів не блискавично, адже насправді вони були придумані гонконзьким художником Касінгом Лунгом вже досить давно. Лунг вперше зобразив їх у своїй ілюстрованій книжці оповідань «Монстри», під час створення якої надихався скандинавським фольклором і міфологією, якими захоплювався в дитинстві. Вперше Лабубу було представлено на ринку 2015 року компанією How2Work, але більш широке визнання іграшка отримала 2019 року після початку співпраці з компанією з виробництва іграшок Pop Mart.

А ось світова слава до Лабуба прийшла тільки зараз через те, що вони «завірусилися» в соцмережах і ними почали прикрашати свої сумки зірки. Зокрема після появи тренду на брелоки, учасницю K-pop гурту Blackpink Лісу помітили з Лабубу на сумці. Це викликало тенденцію, яка швидко сприяла популярності іграшки у світі. Далі з іграшкою помітили таких зірок як Ріанна, Шер та багатьох інших відомих особистостей.

Іграшка Лабубу / © Getty Images

Також важливу роль у поширенні цього незвичайного аксесуара зіграли інфлюєнсери різного віку, зробивши милу іграшку символами статусу. А все через їхні розпакування і формат «сліпої коробки» — покупець ніколи не знає, який Лабубу йому дістався.

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Милі анбоксинг-відео з реакціями підігрівали ще більше цікавості аудиторії до іграшок. Такий хитрий маркетинговий трюк стимулював повторні покупки з боку клієнтів, які бажають отримати Лабубу бажаного кольору або колекційну, а тих, хто не має її, — купити. Іграшку стало складно отримати через ціну і частого солдауту.

Іграшка Лабубу / © Getty Images

Лабубу мають кілька ключових особливостей: великі очі, велика усмішка, пухнасте тіло, дев’ять дуже помітних зубів. Залежно від колекції іграшки можуть бути по-різному одягнені, мати різні риси обличчя або прикрашені якимись аксесуарами.

Іграшка Лабубу / © Getty Images

Але попри усмішку цих звіряток, не варто думати, що вони злі. За словами творця Лабубу — Касінга Лунга — вони добродушні маленькі істоти, які не мають нічого, крім добрих намірів.

Головний принцип хизування Лабубу — прикріпити її на свою сумку, особливо якщо це модель за кілька тисяч доларів, наприклад, Birkin. Побачити іграшку тепер можна у багатьох — від попзірок до школярів.

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Іграшка Лабубу / © Getty Images