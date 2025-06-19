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- Школа стилю
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Що таке Лабубу і чому за ними усі шаленіють: мила м'яка іграшка, яка підкорила світ
Коли здається, що здивувати сучасну людину вже нема чим, на полицях магазинів з'являється Лабубу — милі м'які іграшки, що нагадують ельфів-монстрів, і вони миттєво стають головним хітом літа 2025 року.
Слава прийшла до цих плюшевих мінімонстрів не блискавично, адже насправді вони були придумані гонконзьким художником Касінгом Лунгом вже досить давно. Лунг вперше зобразив їх у своїй ілюстрованій книжці оповідань «Монстри», під час створення якої надихався скандинавським фольклором і міфологією, якими захоплювався в дитинстві. Вперше Лабубу було представлено на ринку 2015 року компанією How2Work, але більш широке визнання іграшка отримала 2019 року після початку співпраці з компанією з виробництва іграшок Pop Mart.
А ось світова слава до Лабуба прийшла тільки зараз через те, що вони «завірусилися» в соцмережах і ними почали прикрашати свої сумки зірки. Зокрема після появи тренду на брелоки, учасницю K-pop гурту Blackpink Лісу помітили з Лабубу на сумці. Це викликало тенденцію, яка швидко сприяла популярності іграшки у світі. Далі з іграшкою помітили таких зірок як Ріанна, Шер та багатьох інших відомих особистостей.
Також важливу роль у поширенні цього незвичайного аксесуара зіграли інфлюєнсери різного віку, зробивши милу іграшку символами статусу. А все через їхні розпакування і формат «сліпої коробки» — покупець ніколи не знає, який Лабубу йому дістався.
Милі анбоксинг-відео з реакціями підігрівали ще більше цікавості аудиторії до іграшок. Такий хитрий маркетинговий трюк стимулював повторні покупки з боку клієнтів, які бажають отримати Лабубу бажаного кольору або колекційну, а тих, хто не має її, — купити. Іграшку стало складно отримати через ціну і частого солдауту.
Лабубу мають кілька ключових особливостей: великі очі, велика усмішка, пухнасте тіло, дев’ять дуже помітних зубів. Залежно від колекції іграшки можуть бути по-різному одягнені, мати різні риси обличчя або прикрашені якимись аксесуарами.
Але попри усмішку цих звіряток, не варто думати, що вони злі. За словами творця Лабубу — Касінга Лунга — вони добродушні маленькі істоти, які не мають нічого, крім добрих намірів.
Головний принцип хизування Лабубу — прикріпити її на свою сумку, особливо якщо це модель за кілька тисяч доларів, наприклад, Birkin. Побачити іграшку тепер можна у багатьох — від попзірок до школярів.