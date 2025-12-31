ТСН у соціальних мережах

Шість головних модних трендів 2026 року

У новому році мода буде кардинально іншою, адже тепер на першомі місці універсальність та комфорт.

Шість головних модних трендів 2026 року / © Getty Images

Забудьте все, що, як вам здається, ви знаєте про моду: 2026 рік обіцяє стати справді трансформаційним, пишуть у Lyst і прогнозують, що стиль наступного року виходитиме за межі того, що просто має гарний вигляд, — у бік того, що відчувається правильно в мінливому світі. Вони назвали шість ключових модних напрямків, які визначають 2026 рік.

Неон як акцент

Стритстайл образ із неоновим акцентом / © Getty Images

Стритстайл образ із неоновим акцентом / © Getty Images

Неон повертається — але не як ностальгія і точно не як костюм. 2026 року він з’являється як яскравий акцент: у панчохах, прозорих шараз з електричною підкладкою або грайливих аксесуарах для волосся, які мають інтуїтивний, а не «вистилізований до смерті» вигляд.

Неон працює, бо він швидкий, виразний і трохи саркастичний. Він відсилає до розкутості інтернет-культури початку 2010-х і до креаторів, які ставляться до стилю як до гри. Посил простий: мода не завжди потребує теорії. Іноді достатньо цікавості, перебільшення і трішки сяйва.

Носити зображення тіла

Стритстайл образ із зображенням силуетів тіла / © Getty Images

Стритстайл образ із зображенням силуетів тіла / © Getty Images

Після років оголення — прозорі тканини, мікрошорти, топлес-стайлінг — мода робить концептуальний поворот. Замість того щоб відкривати тіло, дизайнери починають його репрезентувати. Принти, скульптурні форми та trompe-l’œil (обманка) перетворюють тіло на носимий образ, а не об’єкт демонстрації. Цей зсув уже помітний у зростанні попиту на речі, що грають із тілесною репрезентацією, як-от сукня Jean Paul Gaultier з принтом body dust.

Стилізовано, а не персоналізовано

Стритстайл образ із яскравим акцентом / © Getty Images

Стритстайл образ із яскравим акцентом / © Getty Images

У перенасиченому модному середовищі вирізнятися означає відмовлятися — від однаковості, масових трендів і легкого копіювання. Персоналізація більше не «приємний бонус» — це суть. Шарми для сумок, аксесуари на талію, гендмейд та секондгенд стають інструментами самовираження, а не швидкоплинними прикрасами.

2026 року ексклюзивність — це не лише про ціну, а про смак, знання й доступ. Найкращий образ або річ — це те, чого більше ні в кого немає (або до чого немає доступу), і ексклюзивність стане важливішою, ніж у попередні роки. Це можна купити, але також здобути завдяки гарному смаку, модній ерудиції чи правильним зв’язкам. Особистий стиль більше не тренд — це стратегія.

Активний повсякденний стиль

Стритстайл образ у спортивному стилі / © Getty Images

Стритстайл образ у спортивному стилі / © Getty Images

Ера одягу з одним призначенням офіційно завершена. 2026 року спортивний одяг — не лише для залу, оскільки він стає основою щоденного гардероба. Функціональні куртки для міських образів, джогери й інші функціональні тканини — для реального життя, а не тільки тренувань. Цей зсув продиктований прагматизмом. Це про спортивний одяг, який плавно переходить від активностей до буднів — функціональний, індивідуальний і стримано ефективний.

Бунтівний гламур

Стритстайл образ із прозорою вставкою на животі та гламурними бантиками / © Getty Images

Стритстайл образ із прозорою вставкою на животі та гламурними бантиками / © Getty Images

Гламур повертається, але не в відполірованому, ідеальному вигляді. У 2026-му з’являється новий тип — зухвалий, трохи неохайний і побудований на сміливій упевненості. Йдеться не про «беззусильну елегантність» у звичному сенсі, а про «легкість», що народжується з прийняття хаосу. Цей розслаблений, бунтівний гламур — про сміливість поєднувати крайнощі.

Клімат — продумано

Стритстайл образ із поєднанням мережива і дощовика / © Getty Images

Стритстайл образ із поєднанням мережива і дощовика / © Getty Images

Коли погода стає дедалі екстремальнішою й непередбачуванішою, розрив між стилем і функцією більше неприйнятний. Водночас базові речі на кшталт плащів і верхнього одягу довго відставали — сильні в естетиці, слабкі в інноваціях. Ця напруга наближається до переломного моменту. У 2026 році варто очікувати розумніші матеріали, модульні шари та одяг, створений для реальних умов — без жертв для стилю. Одягатися за погодою більше не буде компромісом — це стане усвідомленим вибором.

