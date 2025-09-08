Шкіряні куртки, бомбери і хутряні шуби: український бренд GOT’S LABEL презентував нову колекцію

Реклама

Український бренд GOT’S LABEL презентував свою нову колекцію «Термінал» осінь-зима 2025. Засновниця бренду Світлана Готочкіна до вибору локації для фешнподії підійшла креативно. Показ відбувся у Музеї Авіації.

Світлана Готочкіна

На вході гостей зустрічали стюардеси і з цього місця вони поринали в атмосферу подорожі. Діджей потішив присутніх ритмічно-гіпнотичним сетом у стилі техно-хаус, а світлові інсталяції додали івенту магічної енергетики. Ведучим заходу був Тимур Мірошниченко, який не давав публіці сумувати.

Тимур Мірошниченко

Спочатку подіумом для моделей стало крило величезного літака.

Реклама

Потім моделі дефілювали спеціальним подіумом, який розкинувся майже на весь павільйон.

«Термінал» — це колекція про рух, свободу та внутрішній зліт, яка створена для тих, хто готовий виходити за межі.

До капсули увійшло 24 моделі верхнього одягу, серед яких і чоловічі луки.

Головним кольором колекції виступив коричневий — від густого шоколаду до теплого карамельного. Одяг виготовлений із замші, преміальної шкіри та рідкісного хутра.

Реклама

Приємною несподіванкою для гостей стала поява на подіумі актора та головного героя романтичного реалітішоу «Холостяк» Тараса Цимбалюка. Він закрив показ і наприкінці вивів на сцену власницю бренду.

Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк