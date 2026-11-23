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Український бренд Ace презентував новий дроп Therapy, присвячений задоволенню від власного стилю, свободі самовираження та вмінню насолоджуватися собою. Його головна ідея — не боятися експериментувати з одягом, поєднувати різні фактури, обирати речі за настроєм і додавати до повсякденних образів трішки флірту і спонтанності.

До дропу увійшли широкі штани і джинси, сорочки вільного крою, худі, вкорочені кардигани, футболки, лонгсліви та мініспідниці.

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Дизайнери зробили акцент на грі контрастів: об’ємні плечі та рукави поєднали з відкритою талією і короткою довжиною, а розстебнуті блискавки додали образам пікантності та сексуальності.

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Особливу увагу приділили фактурам. У новому дропі рельєфна в’язка, м’який велюр і трикотаж в рубчик поєднуються з денімом, шкірою і легкою плащовою тканиною.

У речах також простежуються спортивні та утилітарні мотиви — капюшони, еластичні пояси, великі кишені й різноманітні застібки.

Родзинкою дропу стали оригінальні принти у вигляді відбитків поцілунків, невимушених написів і графічних малюнків, що нагадують краплі червоного вина. Вони символізують романтичні зустрічі, близькість і приємні вечори, які хочеться повторити.

У колірній палітрі переважають глибокі темні і приглушені відтінки, які дизайнери поєднали з молочним, ніжно-рожевим і масляним кольорами. Яскравими акцентами стали бордовий і червоні принти.

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Назва Therapy відображає філософію нового дропу — одяг має не лише гарний вигляд, а й дарувати приємні відчуття. Це про м’які фактури, до яких хочеться торкатися, комфортні силуети, в яких легко рухатися, та улюблені речі, які можна щоразу комбінувати по-новому.

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