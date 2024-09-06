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Шкіряні жакети та елегантні пальта: український бренд презентував осінню колекцію

Шкіряні жакети та елегантні пальта: український бренд презентував осінню колекцію

Місія бренду – створювати "уніформу", яка буде логічним продовженням стилю життя всіх, хто прагне змін у собі і довкола.

Український бренд верхнього одягу The Makers (раніше відомий як Smolin brand) презентував першу колекцію після ребрендингу. Лінійка створена для тих, хто готовий до нових викликів і наполегливо рухається до своїх цілей.

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До колекції Eternal enigma увійшли шкіряні вироби: куртки, жилети, жакети і спідниці. Вони стали справжнім болд стейтментом (сміливою заявою) лінійки і основою луків, які чудово підійдуть до офісу або ділових зустрічей.

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Речі можна стилізувати з сорочками або шкіряною краваткою, що додасть образу впевненості та драйву.

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Особливу увагу бренд приділяє складу – вироби створені з натуральних, а також із веганських матеріалів, щоб відповідати цінностям кожного.

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Ще у колекції представлені пальта у класичних і стриманих кольорах: чорні, білі, сірі та коричневі. Моделі поєднують у собі елегантність і загадковість.

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До слова, бренд засновало у 2021 році подружжя Богдана та Інни Смолін у Києві, він розпочав свою історію зі шкіряної куртки, стала бестселером.

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