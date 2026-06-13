Шорти бермуди повертаються: як носити головний тренд цього літа

Бермуди / © Getty Images

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Щоліта мода пропонує новий фаворит серед базових речей. Цього сезону ним стали бермуди — шорти довжиною до коліна чи трохи вище, які поєднують комфорт, елегантність і практичність, про це розповіло видання PureWow.

Свою популярність вони здобули не випадково. На відміну від ультракоротких моделей, бермуди легко вписуються у різні стилі, від ділового до курортного. Саме тому модні експерти називають їх однією з найвигідніших інвестицій у літній гардероб. Вони працюють практично на будь-який випадок життя та дозволяють мати зібраний вигляд навіть у спеку.

Офісний шик

Якщо дрес-код вашої роботи дозволяє трохи більше свободи, бермуди можуть стати чудовою альтернативою літнім штанам.

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Найпростіша формула — костюмний комплект із бермудів та жакета в одному кольорі. Додайте базовий топ або майку, лофери чи балетки, а завершить образ містка сумка-шопер.

Такий комплект має професійний вигляд, але так набагато комфортніше переносити літню спеку. Саме тому його дедалі частіше обирають модниці від Парижа до Києва.

Гра фактур

Стилісти давно знають просте правило, що навіть базові речі мають цікавіший вигляд, якщо поєднувати різні текстури.

Лляні бермуди чудово дружать із тонким трикотажем, а бавовняні моделі — з легкою сорочкою з льону чи попліну. Контраст матеріалів додає образу глибини та створює відчуття продуманого стилю без зайвих зусиль.

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Особливо актуальним цього літа залишається морський настрій, наприклад, світлі бермуди, смугастий верх і натуральні матеріали.

Ідеальний варіант для вихідних

У бермудів є ще одна перевага, вони від природи мають невимушений вигляд. Недарма ця модель походить із теплого острівного клімату, де комфорт завжди був у пріоритеті.

Для прогулянки містом або поїздки на фермерський ринок обирайте джинсові бермуди та поєднуйте їх із легкою блузою у стилі бохо чи вільною сорочкою. Такий комплект має розслаблений, але не недбалий вигляд.

Це той рідкісний випадок, коли можна мати стильний вигляд без жодних складних модних хитриків.

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Курортна формула

Якщо цього літа у ваших планах море чи басейн, джинсові бермуди можуть стати найпрактичнішою річчю у валізі.

Вони легко замінюють парео чи пляжну спідницю, але мають значно сучасніший вигляд. Надягніть їх поверх суцільного купальника, додайте оверсайз сорочку і образ готовий як для пляжу, так і для обіду у ресторані навпроти.

Саме така багатофункціональність і зробила бермуди фаворитом серед модних інфлюенсерів

На щодень

Іноді найкращі образи складаються з найпростіших речей. Бермуди, біла футболка, ремінь і зручне взуття — готова формула для міського літа.

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Стилісти радять звертати увагу на довжину. Найбільш універсальними вважаються моделі до коліна або на кілька сантиметрів вище. Вони візуально збалансовують силует і легко поєднуються як зі спортивним, так і з елегантнішим взуттям.

Бермуди пройшли шлях від неоднозначного тренду до справжньої літньої класики. Вони комфортні, універсальні та напрочуд легко адаптуються до різних ситуацій — від робочої зустрічі до відпочинку біля моря.

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