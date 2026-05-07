Шовкова хустка: Андре Тан розповів, як носити головний аксесуар весни, щоб освіжити образ

Андре Тан

У волоссі

Для тих, хто любить експериментувати, хустку можна використовувати як аксесуар для волосся! Так ви отримаєте стильний акцент, який підкреслить ваш неповторний стиль. Має чудовий вигляд як з розпущеним волоссям, так і з акуратним пучком чи хвостом.

Поверх одягу

Шовкову хустку можна надіти поверх майки або футболки — це додає шарму та легкості. Варіант, який підходить для будь-якої погоди та матиме стильний вигляд як у місті, так і на прогулянці. Просто зав’яжіть хустку на талії — і ви готові до стильного виходу.

На шиї

Це класичний варіант носіння шовкової хустки. Зав’язана на шиї, вона додає стильний акцент навіть до найпростіших луків. Обирайте кольори, які підходять вашому стилю — пастельні для ніжності або яскраві для сміливих образів.

На плечах

Шовкова хустка на плечах — це не лише зручний, а й надзвичайно стильний варіант. Це ідеальний спосіб додати нотку елегантності до будь-якого образу. Легко носити з сукнями або навіть зі звичайним жакетом.

Як головний аксесуар

Шовкова хустка — головний аксесуар цієї весни! Він став справжнім must-have на подіумах, а дизайнери активно використовували його як ключову деталь образу. Цей аксесуар додає стилю, створює елегантність і підкреслює вашу індивідуальність.

Як топ

Шовкова хустка може стати стильним топом! Такий образ точно приверне увагу і підкреслить вашу індивідуальність. Легкий, літній і неймовірно жіночний вигляд, який, без сумнівів, буде в тренді цього сезону.

