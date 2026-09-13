Шовкова свобода: український бренд презентував колекцію хусток, присвячену внутрішній силі жінок

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Український бренд шовкових виробів OBIIMY презентував нову колекцію «SOLO. Шлях до себе», присвячену внутрішній силі, свободі і стійкості жінок.

Слоганом колекції стала фраза «Шовкова свобода: жіноча сила крізь десятиліття». Її візуальна концепція натхнена обкладинками модних журналів і світлинами відомих акторок 1940–1950-х років.

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В основі колекції — ідея про те, що навіть під час війни, тривог і невизначеності краса допомагає жінці зберігати себе. Улюблена сукня, шовкова хустка, червона помада або звичка щоранку укладати волосся можуть стати маленькими проявами свободи та нагадуванням про право жити, мріяти, кохати й будувати майбутнє.

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Хустка як символ жіночої свободи

Мода завжди була не лише одягом, а й мовою, за допомогою якої жінки розповідали про себе, свою незалежність та індивідуальність. Одним із таких символічних аксесуарів стала шовкова хустка, яка змінювалася разом із жіночими образами різних епох.

У 1940-х роках вона доповнювала бездоганно елегантні силуети та підкреслювала витончену впевненість. Уже в наступному десятилітті жінки почали сміливіше експериментувати з кольорами, формами й власним стилем, а хустка перетворилася на яскравий акцент образу.

Змінювалися епохи і модні правила, але цей аксесуар залишався символом жіночності, яка не суперечить силі. Адже справжня свобода полягає у можливості самій обирати, якою бути.

Сім етапів шляху до себе

До нової колекції увійшли хустки з натурального шовку, оздоблені авторськими принтами і виконані у техніці двостороннього друку. Кожен із семи малюнків символізує окремий стан або етап внутрішньої подорожі жінки.

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«Іскра» уособлює внутрішню енергію, сміливість бути помітною та здатність надихати на зміни. «Флірт» розповідає про оптимізм, віру в перемогу і вміння насолоджуватися собою, життям та моментом.

Принт «Пульс» присвячений природній силі й внутрішній опорі — ритму, який залишається незмінним, навіть коли навколо змінюється все. «Золоте світло» символізує моменти ясності, коли відповіді нарешті стають очевидними.

«Авантюра» нагадує про готовність виходити за межі звичного та відкриватися новому досвіду. «Тиша всередині» — це історія про рівновагу, прийняття себе і здатність почути власні бажання серед зовнішнього шуму.

Завершує цю символічну подорож хустка «Сміливий крок». Вона уособлює рішення рухатися вперед попри страх і відсутність повної визначеності, довіряючи насамперед собі.

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