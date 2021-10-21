Шовкові сукні та кашемірові светри: Андре Тан і Катя Осадча презентували нову колекцію

Зірковий дует випустив колаборацію, яку прикрашають орнаменти робіт українських художниць.

Український дизайнер Андре Тан і телеведуча Катя Осадча представили свою нову колаборацію.

Осіння капсула під назвою Timeless складається із затишних светрів з високим горлом, трикотажних штанних костюмів і кардиганів на великих ґудзиках, елегантних суконь і спідниць.

Колекція Andre Tan X Катя Осадча

Колекція Andre Tan X Катя Осадча

Колекція Andre Tan X Катя Осадча

Колекція Andre Tan X Катя Осадча

Не забули і про головні убори: кепі, обідок з бантом і капор — знакові аксесуари у гардеробі Каті. Це прості речі, які легко поєднуються між собою і будуть актуальні багато років, незалежно від трендів.

Колекція Andre Tan X Катя Осадча

Колекція Andre Tan X Катя Осадча

Кольори колекції також поза часом: білий, сірий і відтінки бежевого. Велику увагу Андре і Катя приділили матеріалам, обравши ніжний шовк і м'який кашемір.

Колекція Andre Tan X Катя Осадча

Колекцію прикрасив авторський принт — візерунки з картин художниць Тетяни Яблонської та Марії Примаченко.

Колекція Andre Tan X Катя Осадча

Колекція Andre Tan X Катя Осадча

"Ми з Катею багато років своєю професійною діяльністю популяризуємо Україну і українську культуру в світі. Для нас важлива національна самоідентифікація. Тому, починаючи роботу над нашою новою загальною колекцією, ми вирішили звернутися до творчості двох видатних українських художниць: Тетяни Яблонської та Марії Примаченко. Принти на сукнях, светрах і кардиганах створені за мотивами їхніх картин. Кожна квітка у малюнку має своє значення. Наприклад, волошка в українській традиції — це символ вірності, скромності і душевної краси, а мальва — любові до рідної землі і спадщини предків. Українські жінки вишивали ці квіти на одязі, як обереги. Це речі, які зігрівають не тільки тіло, а й душу", — розповів Андре Тан.

Колекція Andre Tan X Катя Осадча

Колекція Andre Tan X Катя Осадча

"Наша модна співпраця з Андре отримало продовження. Як і в літній капсулі, мені було важливо, щоб це були речі не на один сезон. Це стосується як дизайну, так і матеріалів. Після довгих пошуків ми втілили в колекції головний тренд цієї осені: athflow. Поєднання спортивних елементів і розкішних матеріалів, баланс між модою і комфортом.

Колекція Andre Tan X Катя Осадча

Колекція Andre Tan X Катя Осадча

Колекція Andre Tan X Катя Осадча

Для мене вже давно комфорт став чи не головним критерієм вибору повсякденного одягу. Взимку я роблю ставку на ті речі, в яких буду почуватися зручно і тепло під час перельотів і відряджень, прогулянок з дітьми та зустрічей з друзями. У нашій колекції Timeless ви знайдете універсальні речі, які будуть доречні в усіх цих ситуаціях, адже сучасній жінці іноді не вистачає часу на перевдягання", — поділилася Катя.

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Колекція Andre Tan X Катя Осадча (15 фото)

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