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Штанні костюми, боді і спідниця-шорти: осіння колекція від українського бренду

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Штанні костюми, боді і спідниця-шорти: осіння колекція від українського бренду

Український бренд випустив дроп, на створення якого надихнули традиції шкільної форми і корпоративного дрескоду.

Український бренд Marsego презентував осінню капсулу у консервативному мінімалістичному дизайні, що відсилає нас до традицій шкільної форми та корпоративного дрескоду.

Це перша частина дропу, яка також містить звичні бестселери у незвичному виконанні. 

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У колекції представлений базовий одяг, який залишатиметься у гардеробі на довгі роки: класичний штанний костюм піскового і сірого кольорів, палацо з фірмовою фурнітурою, мінімалістичні футболки та боді зі складним кроєм та напівкільцями, а також якісний денім.

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Звичні бестселери бренду з’являються у нових осінніх кольорах та силуетах: чорний і бежевий бомбер, спідниця-шорти у шкільному стилі.

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Для поціновувачів елегантної класики бренд пропонує ідеальну маленьку сукню та шорти з накладними кишенями.

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За словами засновниці бренду Марини Морозової, із цією колекцією мвони повністю перейшли на роботу з італійськими тканинами та фурнітурою. Нові фактури, нові силуети – все це помітно змінилось в осінньому дропі. 

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Дата публікації
Перегляди
329
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