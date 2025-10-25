ТСН у соціальних мережах

Широкі джинси — тренд цього холодного сезону: як їх правильно стилізувати

Цього сезону мода знову одностайно говорить одне, що широкі джинси — обовʼязкова деталь вашого гардероба.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Широкі джинси — тренд цього холодного сезону

Широкі джинси — тренд цього холодного сезону / © Getty Images

Комфортні, універсальні та надзвичайно стильні, вони чудово працюють як у повсякденних луках, так і у вечірніх образах. Та попри всю їхню популярність, багато хто досі вагається, як правильно їх носити, щоб не загубитися у власному образі. Видання WomanAndHome створило гід, як зробити широкі джинси вашою найкращою модною інвестицією цього сезону.

Мода циклічна тож те, що колись було віхитівкою у 70-х і 90-х, сьогодні повертається у новій інтерпретації. Широкі джинси створюють ефект подовжених ніг, балансують силует і мають виграшний вигляд на будь-якому типі фігури.

Вони не дискримінують, вони личать усім. Для пишних фігур — це ідеальний баланс, для мініатюрних — візуальне подовження, для високих — природна гармонія. Головний секрет — носити їх упевнено.

З піджаком

Якщо не знаєте, з чого почати, оберіть перевірене комбо «джинси та блейзер».
Цей дует працює завжди: на зустрічі, у кав’ярні чи навіть на вечірній захід.

  • Оберіть блейзер із чіткою лінією плеча, бажано трохи приталений.

  • Верх — лаконічний, наприклад, футболка чи базова сорочка.

  • Верхній одяг краще заправити у джинси, щоб зберегти пропорції.

Не беріть надто великий жакет — об’єм зверху та об’єм знизу можуть «поглинути» фігуру.

З сорочкою

Сорочка — універсальний елемент гардероба, який ідеально підкреслює легкість широких джинсів.

  • За бажанням застебніть до коміра для офісного вигляду.

  • Для щоденного варіанту — залиште кілька ґудзиків розстебнутими та підкотіть рукави.

  • А для вечора — носіть поверх топа легкий жакет.

Біла, блакитна чи смугаста — три безпрограшні базові опції.

З об’ємним светром або кардиганом

Широкі джинси та обʼємний в’язаний светр — поєднання, яке має затишний та стильний вигляд. Щоб не «загубитися» в об’ємі, зробіть французьке заправлення (трохи підзаправте передній край светра). Светри пастельних відтінків чудово пасують до світлого деніму, а бордо, хакі чи темно-сірі — до джинсів насиченого індиго.

З черевиками чи ботильйонами

Найчастіше запитання яке турбує тих, хто обирає широкі джинси — яке взуття пасує до них. Відповідь проста — те, що додає висоти та структури.

  • Ботильйони на підборах або товстій платформі візуально витягують силует.

  • Класичні челсі (Chelsea boots) легко ховаються під прямим кроєм.

  • А якщо хочеться трендового акценту, спробуйте варіант із квадратним носком.

Важливо, щоб джинси лише торкалися підлоги, а не волочилися.

З футболкою

Біла чи чорна футболка — найпростіше рішення, яке завжди має бездоганний вигляд. Можна обрати зі слоганом, у смужку чи просто ефектну біжутерію. Такі образи — ідеальні для вихідних, кави з подругою чи прогулянок містом.

Вечірній варіант

Оберіть модель із чорного чи темно-синього деніму, додайте верх із глибоким вирізом, блузу з блискітками чи корсет. Пара туфель на підборах і «металічний» клатч, і ви готові до особливого вечора.

З пальтом

У холодний сезон пальто — обовʼязкова деталь гардероба. До широких джинсів найкраще пасують класичні вовняні моделі до коліна. Довші ж варіанти «до підлоги» теж працюють, якщо ви носите підбори чи високі платформи. Темні нейтральні відтінки, наприклад, чорний, коричневий чи графіт, можуть створити ідеальну базу.

Яке взуття обрати

  • Для повсякдення — білі кросівки чи лофери.

  • Для офісу — шкіряні ботильйони на платформі.

  • Для вечора — човники чи сандалі на шпильці.

  • Для зими — грубі високі чоботи.

Ідеальний верх до широких джинсів

Головне правило — баланс об’ємів. Якщо знизу широкий силует, верх має бути структурованішим.

  • Обтислі боді, кроп-топи, водолазки — ваші союзники.

  • Якщо обираєте об’ємну кофту, компенсуйте поясом або заправленням.

Зберігайте пропорції. Обирайте верх, який підкреслює талію, щоб створити виразний силует навіть із найширшими джинсами.

Широкі джинси офіційно залишаються у трендах 2025-го. Вони стали класикою — як у стилі 70-х із високою талією, так і в 90-х із гранжевими низькими силуетами. Головне — знайти свій ідеальний крій. І пам’ятайте, що мода — не про сантиметри, а про впевненість у собі. Широкі джинси — саме та річ, у якій ви можете почуватися одночасно зручно, сучасно та неймовірно стильно.

