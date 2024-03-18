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Силуетні сукні, корсети, жилети і джинси-кльош: весняна колекція від українського бренду

Силуетні сукні, корсети, жилети і джинси-кльош: весняна колекція від українського бренду

Нова колекція бренду вийшла елегантною і стильною водночас.

Український бренд Fashionista презентував нову весняну колекцію під назвою Spring Story.

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Працюючи над цією лінійкою, бренд акцентував на жіночності, елегантності та легкості, лагідно імплементуючи їх у звичний кежуал. Ця ідеологія транслюється у фасонах, тканинах і кольорах, а також повертає думками до актуальної класики. Яскраво репрезентує останню комплект, який складається з корсету з ґудзиками з костюмної тканини та прямих штанів.

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Цей костюм є справжнім стейтмент-елементом, а верх і низ можуть складати безліч образів під різний настрій – від легкого романтизму до маскулінного мінімалізму.

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Ніжності колекції додають силуетні сукні та спідниці максі, які можна комбінувати з лонгслівами та жакетами оверсайз залежно від погоди. Вони представлені у яскравих тонах, які викликають душевне піднесення і спонукають ловити радість у кожному моменті весни.

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Натхненні весняною свіжістю, дизайнери додали новий відтінок деніму – ice blue – світло-блакитний, що ідеально підійде на теплі сезони.

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Серед інших позицій із деніму бренд створив комплект із жилетом та джинсами-кльош, в якому хочеться провести всю прекрасну пору. Елементи комплекту можна носити окремо, що додає простору для ідей та урізноманітнює вибір луків.

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Нова весняна колекція сповнена класичних кольорів, які гармонійно розбавлені акцентними відтінками та візерунками. Така формула у поєднанні з різноманітними фасонами дозволяє насолоджуватись чудовою погодою, почуваючись стильною it-girl.

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