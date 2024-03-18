Силуетні сукні, корсети, жилети і джинси-кльош: весняна колекція від українського бренду

Український бренд Fashionista презентував нову весняну колекцію під назвою Spring Story.

Працюючи над цією лінійкою, бренд акцентував на жіночності, елегантності та легкості, лагідно імплементуючи їх у звичний кежуал. Ця ідеологія транслюється у фасонах, тканинах і кольорах, а також повертає думками до актуальної класики. Яскраво репрезентує останню комплект, який складається з корсету з ґудзиками з костюмної тканини та прямих штанів.

Цей костюм є справжнім стейтмент-елементом, а верх і низ можуть складати безліч образів під різний настрій – від легкого романтизму до маскулінного мінімалізму.

Ніжності колекції додають силуетні сукні та спідниці максі, які можна комбінувати з лонгслівами та жакетами оверсайз залежно від погоди. Вони представлені у яскравих тонах, які викликають душевне піднесення і спонукають ловити радість у кожному моменті весни.

Натхненні весняною свіжістю, дизайнери додали новий відтінок деніму – ice blue – світло-блакитний, що ідеально підійде на теплі сезони.

Серед інших позицій із деніму бренд створив комплект із жилетом та джинсами-кльош, в якому хочеться провести всю прекрасну пору. Елементи комплекту можна носити окремо, що додає простору для ідей та урізноманітнює вибір луків.

Нова весняна колекція сповнена класичних кольорів, які гармонійно розбавлені акцентними відтінками та візерунками. Така формула у поєднанні з різноманітними фасонами дозволяє насолоджуватись чудовою погодою, почуваючись стильною it-girl.

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