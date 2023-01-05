Симпатично та економічно: наречена витратила лише 3 долари на весільну сукню із секондгенду

Наречена не хотіла витрачатися ні на весілля, ні на сукню, тому купила весь свій образ у секондгенді.

Багато наречених проводять виснажливі примірки у весільних салонах, де їм пропонують сукні, які вони насправді не можуть собі дозволити, але дівчина на ім'я Джилліан Лінч з американського штату Огайо не хотіла цього. Заручившись зі своїм бойфрендом, дівчина одразу пішла шукати весільне вбрання в комісійний магазин, оскільки звикла економити.

Виданню Insider вона розповіла, що вони з її коханим не планували великого весілля, також вона не хотіла пишної сукні, але й надто формальної теж не хотіла. За критеріями нареченої це мала бути проста біла та елегантна сукня. Шукати її вона вирушила на секондгенд, де постійно купує вбрання.

"Я просто почала шукати сукні, не весільні, а прості білі сукні. Я не хотіла нічого надто формального", — сказала вона.

Дівчина відвідала кілька магазинів із вживаними речами та знайшла свою сукню буквально за чотири дні. Це було біле вбрання з драпуванням на декольте, бретельках і високим розрізом. Сукня була абсолютно новою, з бірками, а ось її автором є бренд Камілли Коельйо (Camila Coelho).

Вбрання стало Джилліан лише в 3 долари 75 центів, це близько 147 гривень. А ось вартість такого нового на сайті Revolve складає 220 доларів – це 8 тисяч гривень.

Після покупки дівчина опублікувала ролик з примірюванням сукні в TikTok і це відео миттєво стало вірусним. Ще в наступних відео вона розповіла, що також у секондгенді купила і слінгбеки за 8 доларів.

Проте вбрання було трохи завеликим, а також багато її підписників зазначили, що розріз у сукні занадто сміливий. Дослухавшись до порад, наречена віднесла сукню в ательє, де їй трохи підігнали її по фігурі, а високий розріз прикрили мереживом. Зрештою переробка сукні коштувала Лінч 110 доларів, тож загальна вартість сукні вийшла 113 доларів 75 центів, це трохи більше 4 тисяч гривень.

@jillianfarhadi the wedding is a week from today and i've had too much luck! ♬ original sound — Jillian Farhadi

Весілля пари відбулося 13 травня 2022 року. Зачіску і макіяж наречена зробила самостійно.

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