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Скільки пар взуття та сумок потрібно для стильного образу: розповідає експертка зі стилю

Скільки пар взуття та сумок потрібно для стильного образу: розповідає експертка зі стилю

Сумки і взуття / Фото: Credits

Для стильного образу важливий не лише одяг, але і взуття та сумки, які доповнять ваш образ. Щодо кількості пар взуття і сумок, які вам знадобляться, роозповідає стилістка.

Вивченням мінімалізму в гардеробі займаються все більше людей. Чи справді можна обійтися лише кількома парами взуття та сумок і водночас мати стильний і модний вигляд, розповідає anastasiia_stylist.

Сучасна мода набагато більше віддана ідеї мінімалізму та сталого споживання. Експертка зі стилю підтверджує, що можливо підтримувати трендовий вигляд, але при цьому достатньо мати лише 3 пари взуття і 3 пари сумок, щоб створити бездоганний образ на будь-який день.

Серед взуття стилістика рекомендує обрати кросівки, туфлі та лофери як базові варіанти, що підходять до різних стилів і ситуацій.

Щодо сумок пропонує обрати велику для роботи, середню для повсякденних справ та акцентну для вечірніх виходів або особливих подій.

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Для стильного вигляду щодня необов'язково мати велику кількість взуття і сумок. Обирайте лише найнеобхідніше, і так ви досягнете мінімалістичного, але елегантного образу.

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