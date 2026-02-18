Скіні чи прямі / © Associated Press

Реклама

Хоча модні тенденції 2026 року подарували нам oversize, округлі та вільні силуети, скіні та прямі джинси все ж залишаються базою. Це ті самі джинси, які рятують, коли «нічого вдягти» та легко вписуються у капсульний гардероб з осені до весни, про це розповіло видання Woman&Home.

Різниця між ними мінімальна, але саме вона й розділяє модну спільноту. Тож що обрати, обтислий силует чи вивірену класику, розберімось.

Різниця між скіні та прямимим

Прямі джинси

однакова ширина від стегна до щиколотки;

не облягають, але й не розширюються;

мають стриманий та «дорослий» вигляд;

вважаються універсальними.

Скіні джинси

щільно облягають ногу по всій довжині;

звужуються донизу;

підкреслюють фігуру;

майже завжди містять еластан.

Обидва фасони — базові, але працюють по-різному залежно від стилю життя, типу фігури та взуття.

Реклама

Скіні

Скіні джинси стали культовими на початку 2000-х і надовго закріпилися у гардеробах. Після кількох сезонів «забуття» вони знову повертаються разом із ностальгією за епохою нульових.

Чим вони хороші

підкреслюють ноги та силует;

ідеальні для заправляння у чоботи;

легко комбінуються зі повсякденними образами;

мають акуратний вигляд навіть у багатошарових луках.

Важливий нюанс

Через еластан скіні можуть з часом втрачати форму. Тому варто обирати якісну тканину та правильний розмір, без надмірного обтиснення.

Як стилізувати скіні 2026 року

Ключ — баланс пропорцій.

додавайте об’єм зверху, наприклад, oversize сорочки, м’які светри, структуровані жакети та об’ємні пальта.

обирайте високу посадку, адже вона подовжує ноги та має актуальніший вигляд за низьку талію з 2000-х.

використовуйте частково заправлений верх, який підкреслює талію без надмірної строгості.

Прямі джинси

Прямі джинси з’явилися раніше за скіні та досі вважаються найкомпліментарнішими для різних типів фігур.

Реклама

Чому їх люблять стилісти:

вони «дихають» і не сковують рухів;

мають сучасний та водночас позачасовий вигляд;

легко адаптуються до офісного стилю, вихідних і подорожей;

не акцентують проблемні зони.

Особливо виграшний вигляд прямі джинси мають у щільному, майже «жорсткому» денімі без великої кількості еластану.

Як носити прямі джинси

Прямі джинси — це свобода.

Верх: базові футболки, шовкові блузи, светри, жакети та сорочки з чоловічого плеча.

Взуття: лофери, балетки, ботильйони, кросівки та чоботи на підборах.

Усе залежить не так від крою, як від відтінку джинсу: темний має стриманіший вигляд, світлий — розслабленіший.

Реклама

Які джинси «виграшні» саме для вашої фігури

Правда проста та полягає у тому, що обидва фасони можуть бути компліментарними — якщо підібрані правильно.

Груша: прямі із трохи ширшою штанкою або укорочена модель.

Яблуко: скіні з викою талією чи прямі з підтримкою талії.

Пісочний годинник: обидва варіанти, бажано з високою посадкою.

Прямокутник: скіні для створення вигинів або прямі з об’ємним верхом.

Головне правило — довжина. Зайва складка біля щиколоток візуально вкорочує ноги незалежно від фасону.

Скіні знову у тренді

Вони повернулися разом із модою на 2000-ті, але в оновленому вигляді:

висока посадка замість низької;

стримані відтінки;

чисті лінії без зайвого декору.

Це не агресивне повернення, а тихе та стильне.

Реклама

Обирати між двома не обов’язково. Прямі джинси — для універсальності та легкості, скіні — для акценту, взуття та чітких силуетів. Ідеальний гардероб 2026 року — це не сліпе слідування трендам, а вміння поєднувати комфорт, пропорції та власний стиль. І скіні, і прямі можуть працювати на вас, якщо ви знаєте, як саме їх носити.