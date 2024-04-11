Скульптурні корсети: хто з відомих брендів представив ці незвичайні вироби у своїх колекціях

Це не річ для повсякденного носіння, але вона стала модною тенденцією, яка все частіше зустрічається на подіумах.

Раніше ми розповідали про топ-нагрудник, який став дуже часто з'являтися на публіці, але окрім нього поступово світ моди підкорюють і скульптурні корсети. Ці незвичайні вироби бренди, як і нагрудники, пропонують з абсолютно різних матеріалів, серед яких метал, шкіра, пластик і щільні види тканини.

Чи зручні такі корсети? Дуже сумнівно. Однак вони мають ефектний вигляд і трохи футуристичній. Особливо популярними вони будуть цього року, оскільки різні бренди випустили їх у своїх колекціях весна-літо 2024.

Нижче ми зібрали кілька брендів, у колекціях яких можна було побачити такі вироби.

Mugler

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Alexander McQueen

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Ferragamo

Фото: Getty Images

Coperni

Фото: Getty Images

Balmain

Фото: Getty Images

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