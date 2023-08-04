Сміливе рішення: дівчина кардинально змінила весільну сукню, щоб одягти на концерт Тейлор Свіфт

Вона вирішила вдихнути у вбрання, яке зберігала багато років, друге життя.

Зазвичай весільна сукня – річ на один раз і після свята вирушає до шафи, де зберігається роками просто як пам'ять. Деякі нареченої продають вбрання, але є й ті, хто знаходить їм інше призначення. Так популярна блогерка на ім'я Міранда Мендельсон вирішила повністю переробити свою весільну сукню, в якій виходила заміж 2017 року.

Міранда Мендельсон переробила весільну сукню / фото: tiktok.com/@slashedbeauty

Міранда є шанувальницею співачки Тейлор Свіфт і збирається піти на концерт у Лос-Анджелесі, який та дає у межах свого грандіозного світового туру Eras Tour. На концерт дівчина йде зі своїми подругами і щоби відповідати шоу вони вирішили одягнутися у вбрання з різних періодів творчості Тейлор Свіфт. Мендельсон обрала її альбом Speak Now, випущений 2010 року.

На обкладинці цього альбому співачка позує у фіолетовій сукні від Reem Acra. Під час туру, після випуску цього альбому, Свіфт продовжувала фіолетову тематику та виходила на сцену у фіолетовому вбранні, тому цей відтінок тісно асоціюється з цим альбомом та періодом життя зірки.

Нову сукню Мендельсон вирішила не купувати, адже у неї в шафі зберігалося її весільне вбрання, яке можна змінити. Тому дівчина віднесла сукню швачку і та її відрізала вище колін.

Міранда Мендельсон переробила весільну сукню / фото: tiktok.com/@slashedbeauty

Міранда Мендельсон переробила весільну сукню / фото: tiktok.com/@slashedbeauty

Щоб сукня була потрібного їй фіолетового відтінку, Міранда вирішила її пофарбувати і зробити це самостійно. Сукня фарбувалася близько півтори години і сохла ніч. Потім вона її приміряла та показала результат підписникам у TikTok.

Міранда Мендельсон переробила весільну сукню / фото: tiktok.com/@slashedbeauty

Міранда Мендельсон переробила весільну сукню / фото: tiktok.com/@slashedbeauty

Верх весільної сукні став насичено-фіолетовим, а ось спідниця світлішою. Результатом дівчина залишилася дуже задоволеною і також розглядає варіант прикрасити вбрання кількома декоративними метеликами, про що також розповіла у відео.

До речі, нещодавно Тейлор через суперечку про авторські права зі своїм музичним менеджером перезаписала третій альбом Speak Now. На новій обкладинці вона також позувала у фіолетовому вбранні.

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